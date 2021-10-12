Haberler Günaydın Haberleri Kısmetse Olur'un gelin adayı Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! "Çocuğum Ölecek" deyip kızının son halini paylaştı!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 14:57 Son Güncelleme: 12.10.2021 15:14

Kısmetse Olur'un gelin adayı Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! "Çocuğum Ölecek" deyip kızının son halini paylaştı!

Kısmetse Olur’un gelin adayı Mehtap Taşkıran’ın yardım çığlığı! Çocuğum Ölecek deyip kızının son halini paylaştı!

Bir döneme damga vuran "Kısmetse Olur" yarışmasıyla ünlenen Mehtap Taşkıran, şimdilerde zor günler geçiriyor. Kızı 2 günde 2 beyin ameliyatı olan Mehtap Taşkıran, kızının hastanedeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'na seslenen Taşkıran, "Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz?" ifadelerini kullandı. İşte Mehtap Taşkıran'ın kızının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler...

2015 yılında yayınlanmaya başlayan "Kısmetse Olur" programının asi kızı Mehtap Taşkıran, şimdilerde evladının sağlık sorunlarıyla zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve komada yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Taşkıran, şimdi de sevenlerinden dua istedi.

"ÇOCUĞUM ÖLECEK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızının 2 günde 2 beyin ameliyatı geçirdiğini söyleyen Mehtap Taşkıran, şunları yazdı: "Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz? Arkadaşlar, çocuğum 2 günde 2 kez beyin ameliyatı oldu. Cumartesi ameliyat yapan doktor nöbetçiymiş gitmiş.

Bugün de hiçbir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktorlarına soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum 'Gelmeyeceğim' diyor. Çocuğum ölecek zaten 1 kez ihmal oldu diye 2.ameliyata acil aldılar."

"BANA YARDIM EDİN LÜTFEN"

"Postun altına 'çocuğum ölmeden' etiket yapar mısınız dikkat çekmek için. Bana yardım edin lütfen burada beyin cerrahisi aşırı ilgisiz. Ameliyat olmuş hastayı yerinde görmesi gerekirken mesajla bilgisayardan bilgi alarak görüyor. Allah rızası için paylaşın etiketleyin çocuğumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar."

Mehtap Taşkıran, paylaşımlarına Sağlık Bakanlığı'nı da etiketleyerek sesinin duymasını istedi.

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Kısmetse Olur'un gelin adayı Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! "Çocuğum Ölecek" deyip kızının son halini paylaştı!
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