Kısmetse Olur'un gelin adayı Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! "Çocuğum Ölecek" deyip kızının son halini paylaştı!

Bugün de hiçbir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktorlarına soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum 'Gelmeyeceğim' diyor. Çocuğum ölecek zaten 1 kez ihmal oldu diye 2.ameliyata acil aldılar."