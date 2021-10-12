Haberler Günaydın Haberleri Ritz Carlton Oteli karıştı: Arıza komşu kim? Rezidans katından aşağıda film izleyenlerin üzerine kova kova su döktü!
Giriş Tarihi: 12.10.2021

Ritz Carlton Oteli karıştı: Arıza komşu kim? Rezidans katından aşağıda film izleyenlerin üzerine kova kova su döktü!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Ritz Carlton Oteli karıştı: Arıza komşu kim? Rezidans katından aşağıda film izleyenlerin üzerine kova kova su döktü!

The Ritz-Carlton’ın altında yer alan bölümde sinema gecesi düzenlendi. Otelin rezidans bölümünde oturan bir ev sahibi, etkinlikten rahatsız olup film izleyenlerin üzerine su dökünce ortalık karıştı

GÜRÜLTÜ KOPTU
İSTANBUL Gümüşsuyu'ndaki The Ritz- Carlton'da geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Mekanın girişindeki teras kısmında açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Herkes filme dalmışken otelin üst kısmında büyük gürültü koptu. Herkes şaşkınlık içinde başını yukarıya çevirdiğinde üst kattaki rezidans bölümünden birinin kovayla aşağıya su döktüğü fark edildi.

ŞİKAYET EDİLDİ
SİNEMA izleyenler apar topar oturdukları koltukları terk eti. Durum otel yönetimine bildirildi. Ancak üst kattan 6-7 kova daha su döküldü. Davetliler şaşkınlık içinde beklerken otel yönetimi suyun rezidans katından döküldüğünü tespit etti. Ancak suyu döken kişinin kimliği belirlenemedi. Gelişme üzerine otel yönetimi, olayla ilgili polise şikayette bulundu. Emniyetin araştırması sürüyor.

OLAĞAN ŞÜPHELİ ÜNLÜ AVUKAT
OLAYLA ilgili şikayet alan polis, güvenlik kameralarını incelese de suyu döken ev sahibini tespit edemedi. Ancak herkes rezidans katında oturan ve uzun yıllar vergi rekortmenleri listesine giren bir avukattan şüpheleniyor. Çünkü aynı kişi daha önce de aşağıda düzenlenen etkinliklerde sürekli sorun çıkarmış.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ritz Carlton Oteli karıştı: Arıza komşu kim? Rezidans katından aşağıda film izleyenlerin üzerine kova kova su döktü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA