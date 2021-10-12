Ritz Carlton Oteli karıştı: Arıza komşu kim? Rezidans katından aşağıda film izleyenlerin üzerine kova kova su döktü!

OLAĞAN ŞÜPHELİ ÜNLÜ AVUKAT

OLAYLA ilgili şikayet alan polis, güvenlik kameralarını incelese de suyu döken ev sahibini tespit edemedi. Ancak herkes rezidans katında oturan ve uzun yıllar vergi rekortmenleri listesine giren bir avukattan şüpheleniyor. Çünkü aynı kişi daha önce de aşağıda düzenlenen etkinliklerde sürekli sorun çıkarmış.