Ritz Carlton Oteli karıştı: Arıza komşu kim? Rezidans katından aşağıda film izleyenlerin üzerine kova kova su döktü!

ŞİKAYET EDİLDİ
SİNEMA izleyenler apar topar oturdukları koltukları terk eti. Durum otel yönetimine bildirildi. Ancak üst kattan 6-7 kova daha su döküldü. Davetliler şaşkınlık içinde beklerken otel yönetimi suyun rezidans katından döküldüğünü tespit etti. Ancak suyu döken kişinin kimliği belirlenemedi. Gelişme üzerine otel yönetimi, olayla ilgili polise şikayette bulundu. Emniyetin araştırması sürüyor.
OLAĞAN ŞÜPHELİ ÜNLÜ AVUKAT
OLAYLA ilgili şikayet alan polis, güvenlik kameralarını incelese de suyu döken ev sahibini tespit edemedi. Ancak herkes rezidans katında oturan ve uzun yıllar vergi rekortmenleri listesine giren bir avukattan şüpheleniyor. Çünkü aynı kişi daha önce de aşağıda düzenlenen etkinliklerde sürekli sorun çıkarmış.