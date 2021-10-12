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Giriş Tarihi: 12.10.2021

Şarkıcı Günel Zeynelova: Estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun

Şarkıcı Günel Zeynelova: Estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun
ÜNLÜ şarkıcı Günel Zeynelova, 23 yıl aradan sonra İstanbul'da ilk kez bir mekanda sahneye çıktı. Uluorta'da konser veren şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı estetik operasyon geçirdiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor, beni hâlâ Türkiye'ye ilk geldiğim zamanki Günel olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun." Performansına 'Adı Yok' şarkısı ile başlayan Azeri şarkıcı, "12 yaşında Türkiye'ye geldiğimde elimden tutan İbrahim Abi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedikten sonra İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' parçasını söyledi.
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Şarkıcı Günel Zeynelova: Estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun
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