Şarkıcı Günel Zeynelova: Estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun

ÜNLÜ şarkıcı Günel Zeynelova
, 23 yıl aradan sonra İstanbul
'da ilk kez bir mekanda sahneye çıktı. Uluorta'da konser veren şarkıcı, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı estetik operasyon geçirdiği iddialarıyla ilgili şunları söyledi: "Siz beni tanıyorsunuz. Burun estetiği hariç hiçbir cerrahi operasyon yaptırmadım. Bazı insanlar inatla büyüdüğümü kabullenemiyor, beni hâlâ Türkiye
'ye ilk geldiğim zamanki Günel
olarak görüyor ve yargılıyorlar. Lütfen estetik operasyonlarımı değil sesimi konuşun." Performansına 'Adı Yok
' şarkısı ile başlayan Azeri şarkıcı, "12 yaşında Türkiye'ye geldiğimde elimden tutan İbrahim Abi
'ye bir kez daha teşekkür ediyorum" dedikten sonra İbrahim Tatlıses
'in 'Haydi Söyle' parçasını söyledi.