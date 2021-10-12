Gülşen Hanım eşinin kendisine şiddet uyguladığını, saçlarını kazıdığını, yatağın altında baltayla uyuduğunu iddia etti. Sonrasında ise söylediği böylesi kimsenin aklına gelmez dedirtecek cinstendi.

CANLI YAYINDA İSPATLADI

Gülşen Hanım, Mustafa Bey'in kendisine 1 TL para yatırdığını açıklama kısmına da kendisini tehdit ettiğini söyledi ve bunu da canlı yayında ispatladı.

Dekontu ekranda gören herkes anlık şok yaşadı. Üstelik bunu bir kez değil birkaç defa 1 TL göndererek açıklama kısmında sürekli mesaj attığını itiraf etti.

Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video