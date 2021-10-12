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Giriş Tarihi: 13.10.2021 00:10 Son Güncelleme: 13.10.2021 00:51

Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti!

Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen 'Esra Erol'da bugün yine inanılmaz bir olay yaşandı. 22 yıllık eşim 22 Ağustos’tan beri kayıp diyerek programımıza başvuran Mustafa Yoldaşer Esra Erol sayesinde günler sonra eşi bulundu ve stüdyoda kavuştu. Mustafa Bey’in eşi Gülşen Hanım’ın iddiaları güne damgasını vurdu. İşte detaylar...

Gülşen Hanım eşinin kendisine şiddet uyguladığını, saçlarını kazıdığını, yatağın altında baltayla uyuduğunu iddia etti. Sonrasında ise söylediği böylesi kimsenin aklına gelmez dedirtecek cinstendi.

CANLI YAYINDA İSPATLADI

Gülşen Hanım, Mustafa Bey'in kendisine 1 TL para yatırdığını açıklama kısmına da kendisini tehdit ettiğini söyledi ve bunu da canlı yayında ispatladı.
Dekontu ekranda gören herkes anlık şok yaşadı. Üstelik bunu bir kez değil birkaç defa 1 TL göndererek açıklama kısmında sürekli mesaj attığını itiraf etti.

Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti! | Video

"1 tl GÖNDEREREK BANKA DEKONTUYLA AÇIKLAMA KISMINA MESAJ GÖNDERİYORDUM"

Mustafa Bey, "Evet 1 TL göndererek banka dekontuyla açıklama kısmında mesaj gönderiyordum. Çünkü eşim beni her yerden engellemişti. Ancak bu yolla ulaşabiliyordum. Daha fazla mesaj gönderebilmek için 1 TL olarak gönderebiliyordum" dedi. Bunun üzerine Esra Erol yıllardır bu programı yapıyorum. Böylesini ne duydum, ne gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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Şeytanın aklına gelmez! 1 TL’lik banka dekontuyla eşini tehdit etti!
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