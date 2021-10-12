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Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:35 Son Güncelleme: 12.10.2021 10:39

Sibel Meriç, SABAH'a konuştu! "Bana değil her ünlüye aynı oyunu yapıyorlar"

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Sibel Meriç, SABAH’a konuştu! Bana değil her ünlüye aynı oyunu yapıyorlar

Manken ve şarkıcı Sibel Meriç, internet üzerinden yurt dışı kaynaklı yayın yapan birtakım sitelerde ismi kullanılarak müstehcen filmlerde etiketlendiğini ifade ederek yargıya başvurmuştu. SABAH'a konuşan Sibel Meriç, yayınlanan filmlerde kendisinin oynamadığını ancak kendisiymiş gibi gösterildiğini, yapılan saldırının sadece kendisine değil sanat dünyasındaki birçok kişiyi de aynı şekilde yapılarak karalamaya çalışıldığını söyledi.

Sanat dünyasında iddialı giyim tarzı ve mankenlik geçmişiyle bilinen Sibel Meriç 2000 yılında yayınlanan bir filmin peşine düştü. Sosyal medya ve internet sitelerinde Sibel Meriç'e ait olduğu iddia edilerek servis edilen filmde adının etiketlenmesinden rahatsızlık duyan Meriç Sulh Ceza Hâkimliğine başvurmuştu.

'SADECE BANA DEĞİL HERKESE AYNISINI YAPIYORLAR'

SABAH'a açıklama yapan ünlü manken, 'Gündemde olan birçok ünlünün başına geldiği gibi benimde ismimi kullanarak bana ait olmayan fakat bana aitmiş gibi lanse edilen bazı görüntü ve videolardan prim sağlayan itibarımı zedelemeye çalışan art niyetli kişiler var. Ben bu konuyla ilgili hukuk süreci başlattım. Dava süreci sonucunda görüntülerin bana ait olmadığı anlaşılıp itibar suikastına maruz kaldığım belirlenince hâkimlik söz konusu sitelerin erişime engellenmesini kabul etti.'

'2000 YILINDA 16 YAŞINDAYDIM İFTİRA ATIYORLAR'

Sibel Meriç, söz konusu art niyetli kişiler tarafından yayın yapan sitelerin hâkimlik kararıyla kaldırıldığını, videonun 2000 yılında çekildiğinin iddia edildiğini ancak kendisinin o tarihte 16 yaşında olduğunu ve böyle bir çekimin mümkün olamayacağını anlattı. Meriç, hukuk mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

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Sibel Meriç, SABAH'a konuştu! "Bana değil her ünlüye aynı oyunu yapıyorlar"
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