Sibel Meriç, SABAH'a konuştu! "Bana değil her ünlüye aynı oyunu yapıyorlar"

'SADECE BANA DEĞİL HERKESE AYNISINI YAPIYORLAR'

SABAH'a açıklama yapan ünlü manken, 'Gündemde olan birçok ünlünün başına geldiği gibi benimde ismimi kullanarak bana ait olmayan fakat bana aitmiş gibi lanse edilen bazı görüntü ve videolardan prim sağlayan itibarımı zedelemeye çalışan art niyetli kişiler var. Ben bu konuyla ilgili hukuk süreci başlattım. Dava süreci sonucunda görüntülerin bana ait olmadığı anlaşılıp itibar suikastına maruz kaldığım belirlenince hâkimlik söz konusu sitelerin erişime engellenmesini kabul etti.'