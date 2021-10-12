Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti! Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den açıklama geldi!

"ORHAN BABANIZ GAYET İYİ! KALE GİBİ MAŞALLAH"

Gencebay'ın eşi Sevim Emre, "Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadelerini kullandı.