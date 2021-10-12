Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti! Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den açıklama geldi!

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ile ilgili üzücü haber ve iddialar magazin gündeminde bugün yer aldı. Orhan Gencebay'ın koronavirüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.
SEVİM EMRE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Sanatçının eşi Sevim Emre, konuyla ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirdi. Emre, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak iddiaların asılsın olduğunu belirtti.
"ORHAN BABANIZ GAYET İYİ! KALE GİBİ MAŞALLAH"
Gencebay'ın eşi Sevim Emre, "Çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapıyorum. Orhan babanız gayet iyi maşallah. Kale gibi. Her sene olduğu gibi rutin kontrollerde. Yalan haberlere itibar etmeyin, sevgiler" ifadelerini kullandı.