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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Komşusundan iddia: Derya Tuna beni tehdit etti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Komşusundan iddia: Derya Tuna beni tehdit etti

Derya Tuna, yüksek sesle müzik dinleyen yeğenini uyaran komşusunu tehdit etti: Kapıda adamlarım, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor

28 Eylül günü Sarıyer'deki komşusu, Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu ve uyarıda bulundu. İddiaya göre Derya Tuna evine çağırdığı komşusu Zübeyde Şen'in üzerine yürüyerek "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek tehdit savurdu. Komşu Şen, polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Karakola götürülen Tuna ifadesinde komşuyla sadece konuştuklarını, tehdit etmediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Komşusundan iddia: Derya Tuna beni tehdit etti
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