Haberler Günaydın Haberleri Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti
Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:25 Son Güncelleme: 13.10.2021 14:26

Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti

Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti

Yerli komedi filmleri arasında adını duyuran Düğün Dernek filmi bu akşam filmseverlerle buluşacak. Filmi izlemeden önce yapımla ilgili araştırma yapan pek çok kişi “Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?” gibi sorulara yanıt arıyor. Devam filmleri de çekilen bu filme ilişkin merak edilenlerin yanıtı ile Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti haberimizde.

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Devrim Yakut gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Düğün Dernek filmi bugün televizyon yayın akışında yer alıyor. Bu akşam TRT'de ekrana gelecek olan film, "Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?" gibi sorularla araştırılıyor. Bir grup yakın arkadaşın düğün hazırlığı sürecinde başına gelen talihsizlikleri anlatan filme ilişkin merak edilenler haberimizde. İşte Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ ÖZETİ

Dört yakın arkadaşın kafa kafaya verip imece usülü bir düğün yapmaya çalışması ve bu süreçte beklenmedik durumlarla karşılaşmasını konu alan BKM yapımı komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait.

DÜĞÜN DERNEK KONUSU

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya'da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık'ın Letonya'da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yaparak, Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet'i toplayarak maddi imkansızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.

Fikret, ilk önce Sivas'ta tanıdığı bir otel sahibi olduğunu söyleyerek düğün mekanının otel olacağı sözünü verir. Fakat işler sanıldığı kadar kolay olmaz. Düğünün köy meydanında mütevazı bir şekilde yapılması için hazırlıklar başlar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, düğün gecesi gelin devenin sırtında kaybolur. Düğün esnasında başlarına istenmeyen birçok komik olay gelir. Bu sırada ise Letonya'dan gelinin gerçek nişanlısı mafyası ile birlikte düğünü basar.

DÜĞÜN DERNEK OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Zerrin Sümer - Şengül Teyze

Jelena Bolic - Marika

Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

Kemal İnci - İsmail'in abisi

Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi

Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

Emel Sayın - Kendisi

Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı

Korhan Herduran - Kuyumcu

Burak Satıbol - Beyaz eşyacı

Cemil Şahin - Cami müezzini

Basri Albayrak - İmam

Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1

Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2

Olgun Toker - Otel güvenliği

ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA