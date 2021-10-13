Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi? Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Devrim Yakut gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Düğün Dernek filmi bugün televizyon yayın akışında yer alıyor. Bu akşam TRT'de ekrana gelecek olan film, "Düğün Dernek konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?" gibi sorularla araştırılıyor. Bir grup yakın arkadaşın düğün hazırlığı sürecinde başına gelen talihsizlikleri anlatan filme ilişkin merak edilenler haberimizde. İşte Düğün Dernek oyuncuları, konusu ve özeti.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ ÖZETİ

Dört yakın arkadaşın kafa kafaya verip imece usülü bir düğün yapmaya çalışması ve bu süreçte beklenmedik durumlarla karşılaşmasını konu alan BKM yapımı komedi filminin senaryo ve yönetmenliği Selçuk Aydemir'e ait.