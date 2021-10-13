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Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:13 Son Güncelleme: 13.10.2021 16:31

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf! ‘Eser’le sevgili olduktan sonra…’

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf! ‘Eser’le sevgili olduktan sonra…’

Bir YouTube kanalına konuk olan Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in sözleri magazin gündemine damga vurdu. İşte Berfu Yenenler’den yıllar sonra gelen çok konuşulacak itiraf

Eser Yenenler ile olan evliliğiyle sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, YouTube kanalına konuk oldu.

Miss Turkey 2015 güzellerinden Berfu Yenenler, ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.

Aile hayatlarına dair görüntüleri, sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ikili, magazin dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Berfu Yenenler, konuk olduğu 'Pena' YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettirdi.

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Berfu Yenenler'in o sözleri:

Eser ile sevgili olduktan 1 ay sonra, telefonundaki bütün kadınları engellemiştim. Yine Instagram'dan takip ettiği bütün kadınları takipten çıktım.

Ama doğru yoldaymışım bakın, 2 tane çocuk yaptım. Evliyiz, mutluyuz, doğru yolu buldurmuşum o zaman...

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf! ‘Eser’le sevgili olduktan sonra…’
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