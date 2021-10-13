Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’den itiraf! ‘Eser’le sevgili olduktan sonra…’

Eser Yenenler ile olan evliliğiyle sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, YouTube kanalına konuk oldu.
Miss Turkey 2015 güzellerinden Berfu Yenenler, ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine girmişti.
Aile hayatlarına dair görüntüleri, sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ikili, magazin dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Berfu Yenenler, konuk olduğu 'Pena' YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla yine adından söz ettirdi.
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İşte Berfu Yenenler'in o sözleri:
Eser ile sevgili olduktan 1 ay sonra, telefonundaki bütün kadınları engellemiştim. Yine Instagram'dan takip ettiği bütün kadınları takipten çıktım.