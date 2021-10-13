Hakan Sabancı ile Aygün Aydın arasında sular durulmuyor! 6 farklı suçtan şikayet, yurtdışı çıkış yasağı talebi

Hakan Sabancı ile yaşadıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, geçen aylarda Hakan Sabancı'nın aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi yatmıştı. Aygün Aydın, cezaevinden çıktıktan sonra Hakan Sabancı'ya yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Aygün yaptığı açıklamada, "Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Sen beni nasıl o katillerin içine böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan, andım olsun seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" ifadelerine yer vermişti.

'DUYGULARIMLA OYNAYIP BENİ HAMİLE BIRAKTIN'

Sabancı'nın duygularıyla oynadığını iddia eden Aydın, "Duygularımla oynayıp beni hamile bırakırken her şey iyi hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldun? Diğer pısırık kızlar gibi oradan kaybolmayıp tüm pisliklerini cümle âleme bildirince mi hapsi uygun gördün. Kalk şimdi haysiyetsiz haysiyetsiz kadın haklarını savun. Hangi yüzle savunacaksan.. Daha kendi çocuğuna sahip çıkamamış adam elbette ki avukat ordusuyla saldırıp ailesinin maddi gücünün arkasına saklanacaktır" demişti.

'AİLEM BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI'

Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaların ardından Hakan Sabancı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek eski kız arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu. Sabancı tarafından savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde Aygün Aydın'ın aralarında özel olan konuşmaları kamuoyuna yansıtarak kişilik haklarına zarar verdiğini, yapılan paylaşımların haberleştirilmesiyle birlikte ailesinin de büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

TÜRK MİLLETİNE ALENEN HAKARET

Dilekçede ayrıca Aydın'ın Türk toplumuna yönelik ağır hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğu bu paylaşımlar arasında, 'Siz Türk toplumu olarak gerçekten inanılmaz derecede insanların mutluluklarını kıskanan şerefsiz bir milletsiniz. Vatandaşlığımı da mümkün olan en kısa sürede iptal ediyorum.' gibi ifadelerin de bulunduğuna ayrıca Aydın'ın anne tarafından Ukraynalı olduğu bu nedenle Türk ırkına yönelik etnik anlamda hakaret kastı olduğu dile getirildi.

'KAÇMA ŞÜPHESİ VAR YURT DIŞINA ÇIKIŞINI ENGELLEYİN'

Hakan Sabancı, Aygün Aydın'ın yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla 'Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali', 'Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali', 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme', 'Hakaret', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Aşağılama' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarını işlediğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etti. Şüphelinin paylaşımlar sonrası yurt dışına çıktığı anlatılan dilekçede adli kontrol tedbirleri ve yurt dışı çıkış yasağı konulması talep edildi. Şikayet sonrası savcılık şüpheli hakkında soruşturma başlattı.