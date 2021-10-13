Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, yeni bölüm saat kaçta?

Yeni sezona ilk bölümü itibariyle reytinglerde birinci sıraya oturarak başlayan Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Orhan'ın doğumu Kayı Obası'nda büyük bir coşkuyla karşılanırken Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadelesi yeni bölüme damga vuracak. Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, yeni bölüm saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki haberimizde!

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video