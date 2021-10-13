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Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:51

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, yeni bölüm saat kaçta?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, yeni bölüm saat kaçta?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Her yayın gününde reyting rekorları kıran yapım, bugün de diziseverlerin gündeminde oturdu. Dizinin hayranları Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, yeni bölüm saat kaçta sorusuna yanıt ararken 66. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! İşte dizinin yeni bölümüne ilişkin detaylar.

Yeni sezona ilk bölümü itibariyle reytinglerde birinci sıraya oturarak başlayan Kuruluş Osman yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Orhan'ın doğumu Kayı Obası'nda büyük bir coşkuyla karşılanırken Osman Bey'in düşmanlarıyla mücadelesi yeni bölüme damga vuracak. Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, yeni bölüm saat kaçta? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki haberimizde!

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü.

Kuruluş Osman 66. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle: Kuruluş Osman son bölümde neler oldu, yeni bölüm saat kaçta?
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