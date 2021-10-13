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Giriş Tarihi: 13.10.2021

‘Türkiye benim ikinci evim’

‘Türkiye benim ikinci evim’
Lübnan asıllı ünlü Müslüman şarkıcı Maher Zain, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği, Süleyman Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılışı kapsamında konser verdi. Zain konserinde 'Ya Nabi Salam Alayka', 'AssubhuBadaa', 'Raditu' gibi şarkılarını İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak seslendirdi. Konsere gelen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Zain'e Esenler Sanat Evi öğrencileri tarafından yapılan bir tablo ve çiçek takdim etti. Konser sonrası Zain, "Türkiye'ye çok sık gidip geliyorum. Türkiye benim ikinci evim. Burada olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duydum. Türkiye'deki sevenlerimle karşılaşmak çok güzeldi" diye konuştu.
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‘Türkiye benim ikinci evim’
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