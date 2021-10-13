Üç Kuruş bu akşam var mı, ne zaman başlıyor ve hangi gün yayınlanacak? Üç Kuruş 1. Bölüm fragmanı izle!

Uraz Kaygılaroğlu'nun Roman bir mafya lideri olan Kartal'a hayat verdiği Üç Kuruş dizisi yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelecek. Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade, Ercan Kesal gibi isimlerin de yer aldığı dizi Üç Kuruş bu akşam var mı, ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak sorusuyla gündeme geliyor. Dizinin yayın gününün Pazartesi olduğunun açıklanması üzerine bugün TV yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. İşte diziye dair detaylar ve Üç Kuruş 1. Bölüm fragmanı.
ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI, KONUSU NE?
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlk fragmanı yayınlanan yeni dizi Üç Kuruş'un Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Her Pazartesi Show TV ekranlarında yer alacak dizinin kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI
Ana karakterler
Kartal (Uraz Kaygılaroğlu)
Efe (Ekin Koç)
İrfan (Diren Polatoğulları)
Bahar (Nesrin Cavadzade)
Leyla (Aslıhan Malbora)
Neriman (Nursel Köse)
Bülent Komiser (Burak Altay)
Yardımcı karakterler
Oktay (Civan Canova)
Ruşen (Mustafa Kırantepe)
Şesu (Uğur Yıldıran)
Batu (Aytaç Uşun)
Mesut (Cenk Kangöz)
Şahin (Umutcan Ütebay)
Halide (Damla Makar)
Nesrin (Melisa Yıldırımer)
Semiha (Süreyya Kilimci)
Konyalı (Alişan Uğur)
Sahir (Mutttalip Müjdeci)
Peri (Asena Girişken)
Hazal (Tuğçe Yolcu)
Mirsad (Erkan Üçüncü)
Neşe (Aylin Engör)
Kamil (Volkan Kıran)
Ahmet (Özkan Özipek)
Seco (Ömer Çobanoğlu)
Hüseyin (Ömer Civan Şit)
Konuk karakterler
Halit (Ercan Kesal)
Savaş (Fırat Uçkun)
Üç Kuruş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle