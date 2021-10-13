Ünlü DJ tekne turu fiyatını fazla bulunca kavga çıkardı

İstanbul Bebek'te sosyal medyada Baran Taşkurt olarak bilinen Yusuf Taşkurt arkadaş grubu ile boğazda tekne turuna çıktı. 1 saatlik tekne turuna 250 TL istenince parayı fazla bulup tekne çalışanlarını dövüp silahlı yaraladılar.

Olay yerinden kaçtıktan sonra Beşiktaş polisi tarafından yakalanan şahıslardan, çalışanı silahla yaralayan Ömer Taşdemir ve Ünlü DJ Yusuf Taşkurt ve Oguzhan Altınsoy yakalanarak gözaltına alındılar. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ömer Taşdemir silahla birlikte yakalandıktan sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi.





Olay Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi üzerindeki AMESİN-R isimli teknede gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sosyal medyada Baran Taşkurt olarak bilinen Yusuf Taşkurt arkadaş grubu ile boğazda tekne turuna çıktı. 1 saatlik tekne turuna 250 TL istenince parayı fazla bulup Tekne çalışanlarını dövüp silahlı yaraladılar.

Olaydan sonra tekneden inip kayıplara karışan Ünlü DJ ve saldırgan arkadaşları Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameralarının ve MOBESE kameralarının yardımı ile tespit edildiler. Kavgada silah kullanan ve Ömer Bayrakçı'yı yaralayan Ömer Taşdemir isimli şahıs gündüz saatlerinde saklandığı yerde olayda kullanılan silahla birlikte yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından kavganın içinde bulunan ünlü DJ Yusuf Taşkurt ile Oguzhan Altınsoy'da gözaltına alındılar. Alınan ifadelerinde bir saatlik tekne turuna 250 TL istendiği için kavganın meydana geldiği ve tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanılması ile tekneyi terk ettiklerini söylediler. DJ Yusuf Taşkurt ve Oguzhan Altınsoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.