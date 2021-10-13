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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:45 Son Güncelleme: 13.10.2021 15:40

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy’un yaşadığı taciz olayını anlattı! ‘Benim de olduğum sahnede…’

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy’un yaşadığı taciz olayını anlattı! ‘Benim de olduğum sahnede…’

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy'un kendi gibi oyuncu eşi Nazife Aksoy, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Uğur Arda Aydın'ın tacizine uğradı. Mahkeme kararı sonrası Şehir Tiyatroları ilk kez bir prömiyeri iptal etmek zorunda kaldı. Bekir Aksoy, tacizi görmek istemeyenlere isyan etti. Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy'un 2019 yılında yaşadığı tacizi ve yargı sürecini anlattı.

Doktorlar dizisinde Suat karakteri ile tanınan oyuncu Bekir Aksoy, magazin programına konuk oldu. Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy'un 2019 yılında yaşadığı tacizi ve yargı sürecini anlattı.

2. Sayfa'nın haberine göre: Aynı oyunda rol aldığı eşinin perde arkasında meslektaşı tarafından taciz edildiğini söyleyen Bekir Aksoy, yaşananları şöyle anlattı: "Tacize yaşayan eşim ve arkadaşı 2,5 sene bunu magazine taşımadılar.

Yargı süreci devam etti. Aynı oyunda oynarken yaşandı bu süreç. O süreçte bazı eksiklikler oldu. Kurumlar bu olayları kendi içlerinde çözmeye çalışıyorlar.

Bu olaydan dolayı bir müfettiş araştırması yapıldı ve eylemin gerçekleşmiş olabileceğine dair raporlar hazırlandı. Taciz olayından sonra eşim adli tıpta 50 kişilik bir heyetten rapor aldı. Her seferinde aynı olayı tekrar tekrar birçok kişiye anlattılar.

Bu süreçte tacize uğrayan insanların yanında olmak lazım. Zaten insanlar onları yalnızlaştırıyor. İnsanlar sesine çıkaramıyor. Taciz olayı oyun oynanırken perde arkasında oldu ve Nazife o halde sahneye çıktı. Karşı tarafın şahitlerinin verdiği ifadelerden gerçek ortaya çıkıyor. Normalde oyunlarda bardağın kırılması bile rapor edilirken bu olay rapor edilmedi. 'Kimse bana bir şey yapamaz' mantığı artık kayboldu. Yapılan bir araştırmaya göre görsel sanatlarda çalışan kadınların yüzde 88'i taciz ve mobingi yaşamış. Sanık 2,5 sene ceza aldı. Birileri aynı şeyi yaşadıysa çıkıp konuşsunlar."

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Ünlü oyuncu Bekir Aksoy eşi Nazife Aksoy’un yaşadığı taciz olayını anlattı! ‘Benim de olduğum sahnede…’
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