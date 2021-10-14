Berlin, Türk fanlarıyla buluşuyor

D&R Kitap Fuarı, 'La Casa de Papel
' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteri ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesi olan Pedro Alonso O
'choro'yu ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya getiriyor. Fuarın özel konuğu O'choro, 16 Ekim Cumartesi günü D&R İstinyePark
'ta, 17 Ekim Pazar günü D&R Akasya'da yeni kitabını imzalayacak. İmza etkinlikleri, 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. O'choro, 'Filipo
'nun Kitabı'nda; hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.