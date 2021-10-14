Haberler Günaydın Haberleri Berlin, Türk fanlarıyla buluşuyor
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Berlin, Türk fanlarıyla buluşuyor

Berlin, Türk fanlarıyla buluşuyor
D&R Kitap Fuarı, 'La Casa de Papel' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteri ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesi olan Pedro Alonso O'choro'yu ilk kez Türk hayranlarıyla bir araya getiriyor. Fuarın özel konuğu O'choro, 16 Ekim Cumartesi günü D&R İstinyePark'ta, 17 Ekim Pazar günü D&R Akasya'da yeni kitabını imzalayacak. İmza etkinlikleri, 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. O'choro, 'Filipo'nun Kitabı'nda; hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Berlin, Türk fanlarıyla buluşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA