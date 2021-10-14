Boşanma gerekçesi zina

Oyuncu Burak Sergen
, 4 aylık eşi Nihal Ünsal
tarafından ihanete uğramıştı. GÜNAYDIN, Ünsal'ı İzmirli sevgilisiyle kaçamak yaparken suçüstü yakalamış, görüntüler sanat dünyasında şok etkisine neden olmuştu.
Avukatının "Büyük şaşkınlık ve derin bir üzüntü yaşıyor" dediği Burak Sergen, eşine zina nedeniyle boşanma davası açtı.
TAZMİNAT TALEP ETMEDİ
Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi
'ne başvuran usta oyuncu, dava dosyasına GÜ- NAYDIN'da yayınlanan ihanet fotoğraflarını delil olarak sundu.
Dilekçesinde bir an önce boşanmak istediğini dile getiren Sergen, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadı. Boşanma davasına gizlilik kararı getirildi.