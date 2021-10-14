Haberler Günaydın Haberleri Fotoğraf tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 18:20

Fotoğraf tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni paylaşım!

Fotoğraf tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni paylaşım!

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde ‘Aşıklar Bayramı’ filminin çekimleri için Kars’a gitti. Eşini yalnız bırakmayarak Kars'a giden Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'un sette artan kalan zamanlarında şehri geziyor. Eşiyle birlikte şehri gezen Kıvanç Tatlıtuğ bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. İşte o paylaşım…

Uzun süredir ekranlarda uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni filmi 'Aşıklar Bayramı' için tatlı bir heyecan içerisinden. Kıvanç Tatlıtuğ, filmin çekimleri için Kars'a gitti.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncuyu, tasarımcı eşi Başak Dizer yalnız bırakmadı. Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, başrollerinde Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin de olduğu filmin setinden kalan zamanlarını Kars'ı gezerek geçiriyor.

UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medyaya sık kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir aradan sonra ilk kez paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, Bilbilan Yaylası'ndan bir fotoğraf paylaştı.

Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u yalnız bırakmadı! Kars'tan paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ilgi odağı oldu!

ARKADAŞINA GÖNDER
Fotoğraf tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni paylaşım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA