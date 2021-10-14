Fotoğraf tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni paylaşım!

Uzun süredir ekranlarda uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni filmi 'Aşıklar Bayramı' için tatlı bir heyecan içerisinden. Kıvanç Tatlıtuğ, filmin çekimleri için Kars'a gitti.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü oyuncuyu, tasarımcı eşi Başak Dizer yalnız bırakmadı. Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, başrollerinde Yasemin Allen ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin de olduğu filmin setinden kalan zamanlarını Kars'ı gezerek geçiriyor.