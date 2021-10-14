İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz hafta muradına erdi. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu.
TATLISES'İN VERDİĞİ HEDİYE MERAK KONUSUYDU
550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses'in gelinine verdiği hediye merak edildi.
GELİNİNE ALTIN KEMER TAKTI
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer verdiği belirtildi. Fotoğraflarda görülen Şefkatli'nin üzerindeki altın kemeri İbrahim Tatlıses'in taktığı öğrenildi.