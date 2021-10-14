Haberler Günaydın Haberleri İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 23:28 Son Güncelleme: 14.10.2021 23:41

İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!

İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!

Geçen yıl aile arasında sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri 7 Ekim tarihinde görkemli bir şekilde gerçekleşti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses’in gelinine verdiği hediye merak edildi. İşte İbrahim Tatlıses’in gelinine verdiği o paha biçilemez hediye!

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz hafta muradına erdi. Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu.

TATLISES'İN VERDİĞİ HEDİYE MERAK KONUSUYDU

550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses'in gelinine verdiği hediye merak edildi.

GELİNİNE ALTIN KEMER TAKTI

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer verdiği belirtildi. Fotoğraflarda görülen Şefkatli'nin üzerindeki altın kemeri İbrahim Tatlıses'in taktığı öğrenildi.

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İbrahim Tatlıses’ten gelini Yasemin Şefkatli’ye paha biçilemez hediye! İbrahim Tatlıses’in hediyesi dudak uçuklattı!
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