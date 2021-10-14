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Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:41 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:41

Kardeşlerim tanıtımına Celil Nalçakan sürprizi!

Kardeşlerim tanıtımına Celil Nalçakan sürprizi!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim”in yeni bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz büyük ses getirdi.

Kardeşlerim'in 24. bölüm tanıtıma, Ümit Besen'in sevilen şarkısını seslendiren Celil Nalçakan, namıdiğer Akif Atakul damgasını vurdu.

SENİ UNUTMAYA ÖMRÜM YETER Mİ?

Bölüm tanımında Suzan'ı bir türlü kalbinden söküp atamayan Akif Atakul'un genç kadının kapısında şarkı söyleyerek duygularını itiraf ettiği sahne büyük ilgi gördü. Celil Nalçakan'ın seslendirdiği, Ümit Besen'in sevilen şarkısı Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? 'ye kısa sürede beğeni dolu yorumlar geldi.

Kardeşlerim 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle!

Merak dolu gelişmelerle Kardeşlerim 16 Ekim Cumartesi akşamı atv'de.

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Kardeşlerim tanıtımına Celil Nalçakan sürprizi!
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