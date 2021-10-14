Kardeşlerim tanıtımına Celil Nalçakan sürprizi!

SENİ UNUTMAYA ÖMRÜM YETER Mİ?

Bölüm tanımında Suzan'ı bir türlü kalbinden söküp atamayan Akif Atakul'un genç kadının kapısında şarkı söyleyerek duygularını itiraf ettiği sahne büyük ilgi gördü. Celil Nalçakan'ın seslendirdiği, Ümit Besen'in sevilen şarkısı Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi? 'ye kısa sürede beğeni dolu yorumlar geldi.