Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:49Son Güncelleme: 14.10.2021 09:54
Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu hamile mi? Güzel oyuncuyu ele verdi!
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Son olarak "Mucize Doktor" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturdu. Mutlu ilişkileriyle göz dolduran ünlü çift, son olarak flaş bir haberle gündeme geldi. Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü. "Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu bebek mi bekliyor?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...
Evlendiğinden beri hamile olduğu söylentileriyle gündeme gelen Ece Çeşmioğlu, anne oluyor.
İki ünlü oyuncu Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çifti geçen haziran ayında nikah masasına oturmuştu.
Düğünlerine ünlü akınının yaşandığı çiftin cephesinden güzel haber geldi.
BEBEK GELİYOR
Ölmez ve Çeşmioğlu'nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi.
Taner Ölmez hafta başı eşinin fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görüldü.
Ünlü oyuncu Taner Ölmez, dijital diziyle setler dönmeye hazırlanıyor.
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Taner Ölmez'in eşi Ece Çeşmioğlu hamile mi? Güzel oyuncuyu ele verdi!