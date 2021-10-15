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Giriş Tarihi: 15.10.2021

7 ülkede Destan yazdı

7 ülkede Destan yazdı

ATV’de ekrana gelecek Destan dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Türkiye, Arjantin, Fas, Cezayir, Mısır, Meksika ve Suudi Arabistan’da sosyal medya trendlerine giren diziyle ilgili yüzbinlerce övgü ve yorum yapıldı

Bozdağ Film imzalı Destan'ın ilk tanıtımı nefesleri kesti! Ebru Şahin'in canlandırdığı Akkız'ın "Ben Dağ'ın kızı, Akkız! Eli olmayana el olmaya geldim. Ayağı olmayana yol olmaya geldim.

Eksiği tam yapmaya, köleyi hür kılmaya, destanımı dağa göğe yazmaya geldim" sözleri olay oldu. Akkız'ın sözleri, sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Destan, ilk tanıtımı ile Türkiye, Arjantin, Fas, Cezayir, Mısır, Meksika ve Suudi Arabistan'da sosyal medya trendlerine girerek gövde gösterisi yaptı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.
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7 ülkede Destan yazdı
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