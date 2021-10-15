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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:51 Son Güncelleme: 15.10.2021 08:00

Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olan Afra Saraçoğlu Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kuruluşunun 35. yılı onuruna, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı. Uzun süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Saraçoğlu, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna gülerek yanıt verdi.

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Aşkları tam gaz devam ediyor! Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu?
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