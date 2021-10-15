‘Bu nişan benim için çok anlamlı’

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Fecir Alptekin
, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından İtalya Yıldızı Nişanı ve Şövalye unvanına layık görüldü. İtalya Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Erişah Arıcan, Cemil Ertem
ve Meltem Taylan Aydın
'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz
, modacı Atıl Kutoğlu
, sanatçı Kubat, orkestra şefi Rengim Gökmen
gibi çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı ve İtalya Milli Marşı
'nın ardından, Alptekin'e devlet nişanını İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani takdim etti.
'BU NİŞANI ALACAĞIM AKLIMA HİÇ GELMEZDİ'
Törende iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde görev alan Alptekin, duygularını şöyle dile getirdi: "Yıllar önce 10 yaşında bir kız çocuğu olarak İtalyan Lisesi
kapılarından içeri ilk adımımı atarken, bir gün bu nişanı alacağım aklıma bile gelmezdi. Yıllarca İtalyan kültürüyle bağım sürmüş olsa da, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Başdanışmanlığına layık görülmememle beraber, resmi çerçevede ve daha profesyonel düzeyde çalışmalar yapma imkanı buldum.
Bireysel bir başarıdan çok, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak bu nişanı almak, olayı benim için çok çok daha anlamlı kılıyor. 3.5 yıl önce beni başdanışmanlığına layık görüp bana şu an burada olma fırsatını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Son olarak 2021, UNESCO tarafından 700. yıl dönümleri sebebiyle iki milletin iki büyük şairi Dante
ve Yunus Emre'ye ithaf edildi. Tüm insanlığın Yunus'un sevgi mesajında, Dante'nin hümanizm duygusunda buluşmasını dilerim."