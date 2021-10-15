Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!

Yerli film severlerin radarına giren Eyvah Eyvah filmi bu akşam televizyon ekranlarına konuk olacak. Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı film, Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler sorularıyla gündeme geliyor. Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu haberimizde.
EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?
Çanakkale Geyikli'de yaşayan klarnetçi Hüseyin, beklenmedik olaylar sonucu kendini İstanbul'da bulur. Geyikli'de dedesi ve ninesiyle büyüyen ve İstanbul'da yolunu kaybeden Hüseyin'e, İstanbul'da Firuzan yardım eder. Firuzan'ın yoğun ve sıradan hayatı Hüseyin sayesinde renklenir. İkilinin macera dolu hikayesi İstanbul'dan Geyikli'ye dek uzanır.
EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabası olayların geçtiği mekandır. Filmdeki çoğu sahne Geyikli ve Ezine'de çekilmiştir. Hüseyin'in babasını aradığı İstanbul sahneleri ise Taksim ve Cihangir bölgesinde çekilmiştir.
EYVAH EYVAH KAÇ FİLM?
Eyvah Eyvah serisi üç filmden oluşmaktadır.
EYVAH EYVAH KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Eyvah Eyvah ilk filmi 2009 yılında çekilmiştir. Eyvah Eyvah 2 (Eyyvah Eyvah) 2010, Eyvah Eyvah 3 (Eyyvah Eyvah 3) ise 2014 yılında çekilmiştir.
EYVAH EYVAH OYUNCULARI
Ata Demirer
Demet Akbağ
Salih Kalyon
Meray Ülgen
Bülent Şakrak
Tanju Tuncel
Hande Dane
Şehsuvar Aktaş
Bican Günalan
Özge Borak
Alican Yücesoy
Can Kahraman
Yönetmen: Hakan Algül
Senarist: Ata Demirer