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Giriş Tarihi: 15.10.2021 16:56

Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!

Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!

Ata Demirer ve Demet Akbağ’ın başrolleri paylaştığı Eyvah Eyvah serisinin ilk filmi bugün TV yayın akışında yerini aldı. Yerli komedi filmlerini seven pek çok kişi, Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler sorularına yanıt arıyor. Trajikomik olaylara sahne olan filme ilişkin merak edilen detaylar haberimizde. İşte Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu.

Yerli film severlerin radarına giren Eyvah Eyvah filmi bu akşam televizyon ekranlarına konuk olacak. Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı film, Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler sorularıyla gündeme geliyor. Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu haberimizde.

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Çanakkale Geyikli'de yaşayan klarnetçi Hüseyin, beklenmedik olaylar sonucu kendini İstanbul'da bulur. Geyikli'de dedesi ve ninesiyle büyüyen ve İstanbul'da yolunu kaybeden Hüseyin'e, İstanbul'da Firuzan yardım eder. Firuzan'ın yoğun ve sıradan hayatı Hüseyin sayesinde renklenir. İkilinin macera dolu hikayesi İstanbul'dan Geyikli'ye dek uzanır.

EYVAH EYVAH NEREDE ÇEKİLDİ?

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabası olayların geçtiği mekandır. Filmdeki çoğu sahne Geyikli ve Ezine'de çekilmiştir. Hüseyin'in babasını aradığı İstanbul sahneleri ise Taksim ve Cihangir bölgesinde çekilmiştir.

EYVAH EYVAH KAÇ FİLM?

Eyvah Eyvah serisi üç filmden oluşmaktadır.

EYVAH EYVAH KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah ilk filmi 2009 yılında çekilmiştir. Eyvah Eyvah 2 (Eyyvah Eyvah) 2010, Eyvah Eyvah 3 (Eyyvah Eyvah 3) ise 2014 yılında çekilmiştir.

EYVAH EYVAH OYUNCULARI

Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Hande Dane

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman

Yönetmen: Hakan Algül

Senarist: Ata Demirer

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Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!
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