Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler? Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu!

Yerli film severlerin radarına giren Eyvah Eyvah filmi bu akşam televizyon ekranlarına konuk olacak. Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı film, Eyvah Eyvah nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler sorularıyla gündeme geliyor. Eyvah Eyvah oyuncuları ve konusu haberimizde.

EYVAH EYVAH KONUSU NEDİR?

Çanakkale Geyikli'de yaşayan klarnetçi Hüseyin, beklenmedik olaylar sonucu kendini İstanbul'da bulur. Geyikli'de dedesi ve ninesiyle büyüyen ve İstanbul'da yolunu kaybeden Hüseyin'e, İstanbul'da Firuzan yardım eder. Firuzan'ın yoğun ve sıradan hayatı Hüseyin sayesinde renklenir. İkilinin macera dolu hikayesi İstanbul'dan Geyikli'ye dek uzanır.