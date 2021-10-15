Haberler Günaydın Haberleri Harper’s Bazaar Şehre Dönüş Partisi
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:26 Son Güncelleme: 15.10.2021 11:26

Harper’s Bazaar Şehre Dönüş Partisi

Harper’s Bazaar Şehre Dönüş Partisi

Harper’s Bazaar Türkiye, kapağında Danimarkalı top model Josephine Skriver’ın yer aldığı “Şehre Dönüş” temalı Ekim sayısı onuruna, 11 Ekim akşamı The Ritz-Carlton Istanbul’un popüler adresi The Roof’ta özel bir davet gerçekleştirdi.

Kapak çekimi The Ritz-Carlton Istanbul'da gerçekleşen ve Sonbahar/Kış 2021/22 sezonunun en renkli şehir stili kombinlerinin yer aldığı sayının kutlandığı Harper's Bazaar #BacktoCity partisinde moda ve tasarım dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi.

Boğaz'ın ve tüm İstanbul'un büyüleyici manzarasını gözler önüne seren eğlenceli bir atmosferde, Burcu Esmersoy, Siren Ertan, Sermet Severöz, Begüm Saruhan, Suzan Toplusoy, Dilek Hanif, Tuğba Ünsal gibi pek çok konuğun buluştuğu davetin keyifli ambiyansına DJ Tankut Karakurt'un müzikleri ve The Roof'un lezzetli ikramları eşlik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Harper’s Bazaar Şehre Dönüş Partisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA