Harper’s Bazaar Şehre Dönüş Partisi

Kapak çekimi The Ritz-Carlton Istanbul'da gerçekleşen ve Sonbahar/Kış 2021/22 sezonunun en renkli şehir stili kombinlerinin yer aldığı sayının kutlandığı Harper's Bazaar #BacktoCity partisinde moda ve tasarım dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi.

Boğaz'ın ve tüm İstanbul'un büyüleyici manzarasını gözler önüne seren eğlenceli bir atmosferde, Burcu Esmersoy, Siren Ertan, Sermet Severöz, Begüm Saruhan, Suzan Toplusoy, Dilek Hanif, Tuğba Ünsal gibi pek çok konuğun buluştuğu davetin keyifli ambiyansına DJ Tankut Karakurt'un müzikleri ve The Roof'un lezzetli ikramları eşlik etti.