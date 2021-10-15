Sosyetede kavga skandalı! Davette birbirlerine girdiler

Birkaç gün önce bir sosyete davetinde skandal yaşandı! Lafı uzatmadan anlatayım... Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ve Fatma Doğan. İkisinin de ailesi holding sahibi.
Bu iki holding ortak bir şirket kurmuş, yani bir dönem ortaklarmış. Zaten ne olduysa bu ortaklıktan sonra olmuş, şirket dağılmış, karşılıklı suçlamalar yapılmış, iş dolandırıcılık iddiasına kadar gitmiş.
Eski dostlar düşman olmuş! Mildon ve Doğan, davette karşılaşınca da olanlar olmuş! Fatoş Hanım, Fatma Doğan'ın üzerine yürümüş, ağzına geleni söylemiş.
Davettekiler bakmış ki iş büyüyor araya girmişler. Daveti terk eden Fatma Hanım, olayı sosyal medyaya taşıdı; "Bugün bir kadın bana gelip bir sürü kötü söz söyledi, eşi iflas etmiş, ben bu kadına üzülürüm, cevap vermem. Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak.
Neyse Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın" diye paylaşım yaptı. Sonra "Eşimin cevabı: Dolandırıcı borcunu ödesin önce" diyerek daha ağır bir paylaşım daha yaptı. Şimdi sosyete, davette başlayıp sosyal medyaya taşınan kavgayı konuşuyor. Bakalım Mildon'dan bir cevap gelecek mi…