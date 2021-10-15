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Giriş Tarihi: 15.10.2021 07:05 Son Güncelleme: 15.10.2021 08:10

Sosyetede kavga skandalı! Davette birbirlerine girdiler

Sosyetede kavga skandalı! Davette birbirlerine girdiler

Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ile Fatma Doğan... İkisinin de ailesi holding sahibi. Bu iki ünlü kadının aileleri geçmişte beraber bir şirket kurmuş ama sonra ortaklık bozulmuştu. Fatoş Mildon ile Fatma Doğan, bir davette karşılaşınca gerilim yaşandı. Mildon, Doğan’ın üzerine yürüyüp ağzına geleni söyledi. Davettekiler, araya girip ikiliyi sakinleştirdi. Geceyi terk eden Fatma Hanım, olayı sosyal medyaya taşıyıp “Eşim; ‘Dolandırıcı, borcunu ödesin önce!’ diyor” paylaşımı yaptı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Fatoş Mildon ile Fatma Doğan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

Birkaç gün önce bir sosyete davetinde skandal yaşandı! Lafı uzatmadan anlatayım... Olayın kahramanları, sosyeteden Fatoş Mildon ve Fatma Doğan. İkisinin de ailesi holding sahibi.

Bu iki holding ortak bir şirket kurmuş, yani bir dönem ortaklarmış. Zaten ne olduysa bu ortaklıktan sonra olmuş, şirket dağılmış, karşılıklı suçlamalar yapılmış, iş dolandırıcılık iddiasına kadar gitmiş.

Eski dostlar düşman olmuş! Mildon ve Doğan, davette karşılaşınca da olanlar olmuş! Fatoş Hanım, Fatma Doğan'ın üzerine yürümüş, ağzına geleni söylemiş.

Davettekiler bakmış ki iş büyüyor araya girmişler. Daveti terk eden Fatma Hanım, olayı sosyal medyaya taşıdı; "Bugün bir kadın bana gelip bir sürü kötü söz söyledi, eşi iflas etmiş, ben bu kadına üzülürüm, cevap vermem. Gerçekleri anlatsam insan içine çıkamayacak.

Neyse Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın" diye paylaşım yaptı. Sonra "Eşimin cevabı: Dolandırıcı borcunu ödesin önce" diyerek daha ağır bir paylaşım daha yaptı. Şimdi sosyete, davette başlayıp sosyal medyaya taşınan kavgayı konuşuyor. Bakalım Mildon'dan bir cevap gelecek mi…

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Sosyetede kavga skandalı! Davette birbirlerine girdiler
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