Aslıhan Kapanşahin: "Kendimi 50 yaşında hissediyorum"

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Mine karakteriyle yıldızı parlayan Aslıhan Kapanşahin yeni dizisi için tekrar kamera karşısına geçmek için gün sayıyor. Genç oyuncu son dönemde edindiği hobilerini, enerjisini yaptığı hangi ritüellerle değiştirdiğini ve güzelleştirdiğini anlattı. Başarılı oyuncu "Ekranda görünenin aksine hiç asi biri değilim" derken, sadece istediği projelerde olmasının sırrını, kendisini hiçbir şeyin şaşırtmadığını ve asla yaşının insanı olmadığını söyleyerek hakkında bilinmeyen birçok detayı Bi' Başka Youtube kanalına açıkladı. Aslıhan Kapanşahin programda aynı zamanda aşk hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunarak, aldatıldığını ve iki yıldır sevgilisi olmadığı söyledi…
Harika görünüyorsun, bugün ayrıca başka bir şekilde parlıyorsun bunun özel bir sebebi var mı?
Hayata karşı enerjimi değiştirdim. Bu yüzden daha yükseğim. Şu an her istediğim oluyor diyebilirim.
Enerjin nasıldı ve şu an ne şekilde dönüştü? Açar mısın biraz?
Daha düşük bir enerjim vardı. Sürekli uyuyorum. Fazla bir şey yapmıyordum. Çok hayalperesttim ama çok umutsuzdum. Sonra meditasyon yapmaya başladım. Meditasyon yapmaya başladıktan sonra işin içine taşlar girdi ve enerjiler girdi derken, o taşlarla beraber benim enerjim değişti. Yani adaçayları, lavantalar dolunayda yakılsın derken kendimi bunlar için doğmuş gibi hissediyorum.
Bu kadim enerji akışlarını genelde herkes bu kadar erken keşfetmez… Sen ne düşünüyorsun?
Evet herkes bunu söylüyor. Sosyal medyada gezerken sürekli önüme meditasyon videoları çıkıyordu. Nedir bu meditasyon faydaları nelermiş diyerek mumlarımı yakıp yapmaya başladım. Çok bambaşka bir yere gittim. Sonrasında bir arkadaşım bunu doğru bir şekilde yapmam gerektiğini söyledi ve bunu düzgün bir çizgiye oturttum ve oradan devam ettim.
Dileklerin yerine gelmesi için sırrın ne, bizler neler yapalım bunun için?
Gerçekten onun içinde olduğunu bilmen gerekiyor. Hayal ederken gerçekten bu olacak ve bu oldu, ben şu an bunun içinde yaşıyorum. Ben şu an mutluyum, şu an çok başarılıyım gibi şeyler söylemen ve buna göre davranman gerekiyor. Yoksa sen kendi dediğine inanmazsan hayat sana bunu getirmez ki…
"BEN OLMASINI İSTEDİĞİM ŞEYİN PEŞİNDEN KOŞARIM"
Peki, sen şu an kendini hangi olmuş veya olacak olan bir hayalin içinde imgeliyorsun?
Şu an yaşadığım şey çok güzel. Çok güzel insanlarla tanıştım. Şu an hayatta hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurluyum. Hayatımdaki herkes şu an çok iyi kalpli, çok iyi anlaşabildiğim ve yanındayken rahat rahat davranabildiğim insanlar.
Kariyerinde yükselişin emin adımlarla devam ediyor. Bu adımları atarken sen kendini ne kadar güvende ve iddialı hissediyorsun?
Ben olmasını istediğim şeyin peşinden koşarım. Mesela ben bir işte çalışmak istemiyorsam be yapar eder çalışmam. O auditiona giderim ama oynamam. Ama bir şeyin de olmasını istiyorsam gece gündüz çalışırım, gecenin beşinde audition atarım. Ne olması gerekiyorsa geçerim aynanın karşısına kendi kendime çabalar ve çalışırım. Eğer gerçekten de istiyorsam o şey oluyor. Bu kadar çabalıyorsam olsun zaten.
Sen en sevdiğim özelliklerinden biri mış gibi yapmadan samimi davranman… Sen ne düşünüyorsun?
Beni tanıyan insanlar ortamda birini sevmiyorsam onu hemen anlar. Sevdiğimi çok severim, sevmediğimi hiç sevmem. Çok iyiyimdir ama tersim de terstir. Kimseyi kırmam ama aynı ortamda olmak zorundaysam da çok muhatap olmam.
"TELEVİZYONDA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM"
Gördüğün ilgi ve hayranların giderek artmasıyla sende değişen veya yeni yeni kendine kattığın şeyler neler?
Bundan iki üç sene öncesine kadar yolda bana "Biz seni bir yerde izledik" dediklerinde "Hayır o ben değilim" diyordum. Ama utandığım ve gerildiğim için bunu yapıyordum. Ama şu an geldiklerinde elimden geldiği kadarıyla fotoğraf çektirmeye çalışıyorum. Ama şu an pandemi dönemindeyiz, uzaktan çekilsek olur mu? Modundayım. Bana bu şekilde güzel davranılmasını çok seviyorum ama hala pandemi dönemindeyiz ve hala corona virüs var. Ne olur ne olmaz, hem kendimi hem de karşı tarafı riske atmak istemiyorum.
Peki eğer baban seni çocuk yaşta ajansa yazdırmıyor olmasaydı şu an ne yapıyor olurdun? Ve "Tamam artık bu benim mesleğim olacak" dediğin nokta neresi oldu?
Küçükken televizyondakilere çok özenirdim. Ne olursa olsun mutlaka kamera arkasında bir şeyler mutlaka yapıyor olurdum. Ama Ufak Tefek Cinayetler dizisinden sonra "Evet bu benim mesleğim olmalı" dedim. Çünkü tiyatro sahnesinde olmayı seviyorum. Bir şekilde televizyonun içinde olmayı çok seviyorum. Ve bu meslekle herkes olmayı seviyorum.
Genç neslin gelecek vaad eden en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyorsun ve seni "Geleceğin kraliçesi" olarak adlandırıyorlar. Bu duruma ne diyorsun?
Buna layık görülmek benim için çok gurur verici bir şey. Neden olmasın… Tabii benden daha iyi olan arkadaşlarım da var… Ama benim bütün hırsım kendimle. Hep kendimle yarış halindeyim. Bu yüzden geleceğin kraliçesi olarak adlandırılıyorsam eğer bundandır.
"20 YAŞINDA OLMAK NE DEMEK BİLMİYORUM"
Bazı durumlarda yaşından çok büyük tepkiler veriyor ve cümleler kuruyorsun…
Kendimi hiç 20 yaşında hissetmiyorum. Ben şu an 50 falan olabilirim. 20 yaşında olmak ne demek bilmiyorum. Çok çalışmaktan mı, çalışmayı bu kadar çok sevmemden dolayı mı bilmiyorum ama hep çalışmak ve kendime, çevreme hep bir şeyler katayım istiyorum. Hiç yerimde durabilen bir insan değilim.
Gelecek planların arasında neler var?
Kendi yazdığım bir senaryom var. Sırf bu filmi çekebilmek için sinema ve televizyon okuyabilirim. Çünkü istemsiz olarak sette kendime reji veriyorum. Ama arkadaşlarıma da reji vermeye başladığımı fark ettikten sonra kesinlikle kendi kendime dedim ki, "Aslı buradan sonra senin yönetmen olman gerekiyor." Audition çekerken de arkadaşlarım bana gelir ve "Bizi yönlendir, nasıl yapalım" derler. Onlara hem oyun veririm hem de yönlendiririm. Bu konuda bana çok güveniyorlar.
Bu sektörde neler yapmak neler yapmamak lazımmış? Oyuncu arkadaşlarına veya oyuncu adaylarına vereceğin tavsiyeler neler olur?
Ne yapılmaması gerektiğine girmeyeceğim ama kesinlikle yapılması gereken şey şu; Lütfen birbirinize saygı duyun. Setteki herkese ve tüm ekibe lütfen saygılı olun. Kötü kötü şeyler duyuyoruz. Onlar hiç hoş değil. Saygı duyun, mutlu olun, böyle daha huzurlu olacaksınız.
Pek umurunda değil gibi ama övülmeyi ve eleştirilmeyi ne kadar önemsiyorsun?
Övgüye de açığım eleştiriye de açığım. Fakat o eleştiri kötü niyetli olduğunda kendime hakim olamayacak kadar çok sinirleniyorum ve hemen o ortamdan kaçıyorum. Cevap vermem söylediklerine ama başarımla onu tokatlarım. İşime daha fazla sarılırım ve daha çok çabalarım. Bu yüzden teşekkür ederim. Bugüne kadar bana kötü eleştiri yapan herkes. Sizin sayenizde buradayım.
"ÇOK GÜZEL ALDATILDIM"
Gelen rol tekliflerinde asi kız imajını yıkmak gibi bir çaban var mı?
Limit dizisinde bu konuda bir ters köşe yaptık. Orada da piskopat birini oynuyorum. Ama şu an Suçlu dizisinde daha tatlı, daha minnoş, Kuzey Yıldızı'ndaki gibi olmayan bir kız olacak. Agresif ve asi kız rolünden daha ev kızı rolüne geçiş yapıyor gibiyim.
Peki, özel hayatın ne durumda?
2.5 yıldır sevgilim yok.
Neden yok?
Çünkü en son çok güzel aldatıldım. Öyle böyle değil…
Bu durum senin aşka olan inancını kırdı mı?
Kırmadı sadece bir süre böyle kapalı kaldım. Ama şu an hayırlı bir adayla tanışmayı bekliyorum.
O hayırlı aday nasıl biri olmalı?
Empatik biri olması gerekiyor. Benim kadar eğlenceli olmalı. Birlikte gerçekten eğlenebilmeliyiz. Bütün o kötü durumların içinden birlikte çıkabilmeliyiz. Gerçekten tek istediğim şey eğlenmek, mutlu ve huzurlu olmak. Evimdeyken kendimi nasıl güvende hissediyorsam onun yanında da kendimi öyle güvende hissetmek istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.