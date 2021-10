Aslıhan Kapanşahin: "Kendimi 50 yaşında hissediyorum"

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Mine karakteriyle yıldızı parlayan Aslıhan Kapanşahin yeni dizisi için tekrar kamera karşısına geçmek için gün sayıyor. Genç oyuncu son dönemde edindiği hobilerini, enerjisini yaptığı hangi ritüellerle değiştirdiğini ve güzelleştirdiğini anlattı. Başarılı oyuncu "Ekranda görünenin aksine hiç asi biri değilim" derken, sadece istediği projelerde olmasının sırrını, kendisini hiçbir şeyin şaşırtmadığını ve asla yaşının insanı olmadığını söyleyerek hakkında bilinmeyen birçok detayı Bi' Başka Youtube kanalına açıkladı. Aslıhan Kapanşahin programda aynı zamanda aşk hayatıyla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunarak, aldatıldığını ve iki yıldır sevgilisi olmadığı söyledi…

Harika görünüyorsun, bugün ayrıca başka bir şekilde parlıyorsun bunun özel bir sebebi var mı?

Hayata karşı enerjimi değiştirdim. Bu yüzden daha yükseğim. Şu an her istediğim oluyor diyebilirim.

Enerjin nasıldı ve şu an ne şekilde dönüştü? Açar mısın biraz?

Daha düşük bir enerjim vardı. Sürekli uyuyorum. Fazla bir şey yapmıyordum. Çok hayalperesttim ama çok umutsuzdum. Sonra meditasyon yapmaya başladım. Meditasyon yapmaya başladıktan sonra işin içine taşlar girdi ve enerjiler girdi derken, o taşlarla beraber benim enerjim değişti. Yani adaçayları, lavantalar dolunayda yakılsın derken kendimi bunlar için doğmuş gibi hissediyorum.

Bu kadim enerji akışlarını genelde herkes bu kadar erken keşfetmez… Sen ne düşünüyorsun?

Evet herkes bunu söylüyor. Sosyal medyada gezerken sürekli önüme meditasyon videoları çıkıyordu. Nedir bu meditasyon faydaları nelermiş diyerek mumlarımı yakıp yapmaya başladım. Çok bambaşka bir yere gittim. Sonrasında bir arkadaşım bunu doğru bir şekilde yapmam gerektiğini söyledi ve bunu düzgün bir çizgiye oturttum ve oradan devam ettim.

Dileklerin yerine gelmesi için sırrın ne, bizler neler yapalım bunun için?

Gerçekten onun içinde olduğunu bilmen gerekiyor. Hayal ederken gerçekten bu olacak ve bu oldu, ben şu an bunun içinde yaşıyorum. Ben şu an mutluyum, şu an çok başarılıyım gibi şeyler söylemen ve buna göre davranman gerekiyor. Yoksa sen kendi dediğine inanmazsan hayat sana bunu getirmez ki…

"BEN OLMASINI İSTEDİĞİM ŞEYİN PEŞİNDEN KOŞARIM"

Peki, sen şu an kendini hangi olmuş veya olacak olan bir hayalin içinde imgeliyorsun?

Şu an yaşadığım şey çok güzel. Çok güzel insanlarla tanıştım. Şu an hayatta hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurluyum. Hayatımdaki herkes şu an çok iyi kalpli, çok iyi anlaşabildiğim ve yanındayken rahat rahat davranabildiğim insanlar.

Kariyerinde yükselişin emin adımlarla devam ediyor. Bu adımları atarken sen kendini ne kadar güvende ve iddialı hissediyorsun?

Ben olmasını istediğim şeyin peşinden koşarım. Mesela ben bir işte çalışmak istemiyorsam be yapar eder çalışmam. O auditiona giderim ama oynamam. Ama bir şeyin de olmasını istiyorsam gece gündüz çalışırım, gecenin beşinde audition atarım. Ne olması gerekiyorsa geçerim aynanın karşısına kendi kendime çabalar ve çalışırım. Eğer gerçekten de istiyorsam o şey oluyor. Bu kadar çabalıyorsam olsun zaten.

Sen en sevdiğim özelliklerinden biri mış gibi yapmadan samimi davranman… Sen ne düşünüyorsun?

Beni tanıyan insanlar ortamda birini sevmiyorsam onu hemen anlar. Sevdiğimi çok severim, sevmediğimi hiç sevmem. Çok iyiyimdir ama tersim de terstir. Kimseyi kırmam ama aynı ortamda olmak zorundaysam da çok muhatap olmam.