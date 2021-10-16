‘Günlerce para biriktirip aldığım gözlüğüm 2 günde çalındı’

Türkiye'nin tekstil devlerinden Dilasima Group
'un varislerinden biri Dila Tarkan
. Son dönemde cemiyet hayatının en gözde genç kızlarından... Enerjisi ve samimi halleriyle herkesin sevgisini kazanan Tarkan'ın hayatına dair ilginç anıları var... Şimdilerde bir giydiğini bir daha giymeyen, davetlerde dünyaca ünlü modacıların kostümleriyle boy gösteren sosyetik güzelin, çocukluk yıllarında çok pahalı kıyafetleri yokmuş. Tarkan, durumu şöyle anlatıyor: "Annemle babam, bana marka şeyler almazdı. 'Kendi paran olduğunda alırsın' derlerdi. O dönem paramız olmadığından da değil, böyle bir tutumları vardı. Ben de Kanada
'da okurken çalışmaya başladım. Ailemden gelen paraları da biriktirdim ve ilk kez markalı bir gözlük aldım."
'BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIM'
Ancak Tarkan, kendisi için aldığı ilk pahalı gözlüğün sevincini yaşayamıyor, hevesi kursağında kalıyor: "Ölüyordum o gözlük için anlatamam ama sadece 2 kere taktım ve sonra çalındı. Yaşadığım hayal kırıklığı ve üzüntüyü anlatamam. O yüzden o günden beri aldığım eşyalara çok fazla anlam yüklememek gerektiğini düşünürüm." Sosyal medyada insanların birbirlerini takipten çıkmasını anlayamadığını belirten ünlü güzel, şöyle devam ediyor: "Ben küslük hiç sevmem. Ailemden de böyle gördüm. Geçenlerde biri beni takipten çıkmış. 'Sen takip ediyorsun ama o seni etmiyor' dediler. İnanın benim için hiçbir önemi yok. Ben tanıdığım için ediyorum, o etsin, etmesin benim için fark etmez." Sevgilisi Dağhan Doğruer
ile ilişkilerinin ilginç bir hikayeyle başladığını belirten Dila Tarkan, iki yıl öncesine gidiyor: "Büyük bir arkadaş grubuyla tatile gidecektik. Ama yavaş yavaş birilerinin işi çıktı ve sonunda 4 kişi kaldık. Onlardan biri de Dağhan
'dı. Bizim de tanışıklığımız çok eskiye dayanmıyordu. Konuşuyorduk ama çok yakın değildik. İlk gün çok iyi anlaştık. Mağazalara girdik, alışveriş yaptık, sokaklarda güldük eğlendik. Çok iyi anlaştığımızı fark ettik ve o günden beri beraberiz."
İLGİNÇ ESTETİK
Dila Tarkan, çok eskiden ilginç bir estetik operasyon geçirmiş. Yıllar önce tek göğsüne silikon taktırdığını belirten Tarkan, "2010 yılında 19 yaşında yaptırmıştım. Çünkü iki göğsüm birbirine eşit değildi. Biri diğerinden bir kap kadar küçüktü ve ben de onları eşitledim" diyor. Yüzünde birkaç küçük dokunuş olan ünlü güzel, botoks ve dolgu da yaptırmış.