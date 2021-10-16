Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!

Uzun süredir kalbi boş olan ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü sunucu Ebru Akel ile 2012 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Özer Sancak ile geçtiğimiz yıl boşandı. Ebru Akel ile Özer Sancak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirirken çiftin o dönem 7 yaşında olan oğulları Eren'in velayeti de anne Ebru Akel'de kaldı. Anlaşmalı olarak ayrılan Ebru Akel ile Özer Sancak, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.



