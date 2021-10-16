Haberler Günaydın Haberleri Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 08:04 Son Güncelleme: 16.10.2021 08:14

Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!

Uzun süredir kalbi boş olan ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel yeni bir aşka yelken açtı. 45 yaşındaki Ebru Akel gönlünü programına konuk olarak davet ettiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz kaptırdı. GÜNAYDIN, Ebru Akel ile doktor sevgilisini Gümüşsuyu’ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi. İşte Ebru Akel'in sevgilisi Op. Dr. Melih Gündüz...

Uzun süredir kalbi boş olan ünlü oyuncu ve sunucu Ebru Akel yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü sunucu Ebru Akel ile 2012 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Özer Sancak ile geçtiğimiz yıl boşandı. Ebru Akel ile Özer Sancak 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirirken çiftin o dönem 7 yaşında olan oğulları Eren'in velayeti de anne Ebru Akel'de kaldı. Anlaşmalı olarak ayrılan Ebru Akel ile Özer Sancak, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

BİR YIL ÖNCE TANIŞTILAR

Ünlü oyuncunun, bir süredir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Melih Gündüz'le birlikte olduğu ortaya çıktı.

GÜNAYDIN, iki sevgiliyi Gümüşsuyu'ndaki bir mekana el ele girerken görüntüledi.

Ebru Akel'in, Gündüz'ü yaklaşık bir yıl önce programında konuk ettiği, ikilinin orada tanıştığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA