Hırsım ve egom yok aşk ise olmazsa olmazım

Yonca Şahinbaş
, yılların eskitemediği oyunculardan... Konservatuvar mezunu olan Şahinbaş, sunuculuk, sinema ve dizi oyunculuğu derken, kariyerine şarkıcılığı da ekledi. 10 parmağında 10 marifet olan oyuncu, atv
dizisi Kalp Yarası
'nda 'Vedia
' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncuyla, yeni dizisini, özel hayatını ve anneliği konuştuk...
'Kalp Yarası' kısa sürede reyting listelerinin zirvesine çıktı. Bir oyuncu olarak reytinglerle ilgileniyor musunuz, takip eder misiniz?
E
vet, dizi iyi başladı ve her geçen gün de daha iyiye gidiyor. Doğru cast, iyi bir hikaye ve birbirleriyle kimyası tutan oyuncular olunca iyi işler çıkıyor ortaya. Reytingler işin kaderini belirleyen en önemli unsurlardan biri, bu yüzden doğal olarak yayının ertesi günü bakıyoruz reytinglere.
Dizide hırs, intikam, aşk, güçlerin savaşı gibi birçok konu anlatılıyor. Bu kavramlar sizin için ne ifade ediyor?
Hırs, hayatımın hiçbir anında benimle olmadı. Ben çalışkanımdır ama hırslı biri değilimdir. İnsana zarar veren, negatif bir duygu bence hırs. İntikam almayı da gereksiz bulurum. Ama aşk benim için çok önemli ve olmazsa olmazımdır. Sahip olabildiğim ve yaşayabildiğim için kendimi çok şanslı sayarım hep.
Her zaman pozitif görünüyorsunuz. Her zaman olumlu olmaya mı çalışıyorsunuz? Sizi en çok ne sinirlendirir?
Böyle düşünmeniz ne güzel, hissettiklerimin doğru yansıdığını öğrenmek iyi geldi. Elimden geldiğince, hayat izin verdiği sürece olumsuz bir durumla karşılaşsam dahi en az zararla nasıl çıkarım o sorunun içinden diye bakarım. Doğruların söylenmemesi ve insanların birbirlerini ya da beni aptal yerine koymaya çalışmaları yeterince sinir bozucu.
Uzun yıllar, onlarca projede yer aldınız.... Sektör sizce nasıl bir şekile evrildi?
Dizilerde oynamaya başladığım yıllardan bu yana tabii ki çok büyük değişiklikler var ve çoğu olumlu. Sektör her geçen gün daha da iyiye gidecek, daha güzel, daha kaliteli işler ortaya çıkacak, çıkıyor da zaten.
Kötü rollerde de oynadınız ama kötü karakterleri seyirciye sevdirmeyi başardınız...
Ben her zaman karakterin neden kötü olduğunu, neden kötülük yapma peşinde olduğunu anlamaya çalışıp, izleyicinin empati kurmasını sağlamaya çalışırım. Seyirciyi haklılığınıza ya da gerekçelerinize inandırabilirseniz sizin tarafınızı tutarlar, hatta sizi çok severler. En azından yıllar içinde bende öyle oldu diyelim.
"Hepimizin egoları var. Önemli olan bunlarla başa çıkabilmek" demiştiniz. Bunu başaramadığınız zamanlar oluyor mu?
Elbette hepimizin egosu var, insanız. Ama ben onu eğittim, başa çıkamadığım hiç bir durumla karşılaşmıyorum.
Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz peki
?
Pandeminin başlarında Bodrum'daki evimize geldik, süreci burada geçirelim diye. Sonra dedik ki 'Niye burada yaşamıyoruz?' ve İstanbul defterini kapatıp, Bodrum'a yerleştik. Oğlum Ali Deniz burada okula gidiyor. Koray ve ben çekimler için gidip geliyoruz sürekli. Ben zaten son yıllarda hep şehir dışı işlerde çalıştığım için uçağa nereden bindiğimin bir önemi yok. Kısacası hayatımın belki de en güzel yıllarını yaşadığımı söyleyebilirim, çok şükür.
Yeniden anne olmak istiyor musunuz?
Hayır. Ben zaten hep tek çocuk istemiştim. Allah oğluma sağlıklı, güzel bir ömür versin benim için yeterli. Allah isteyen herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin inşallah.
BODRUM'DAKI BAHÇEMIZDE KÜMESIMIZ BILE VAR
Anne Yonca Şahinbaş nasıl biri?
Bunu oğlum Ali Deniz'e sormak
lazım. Ben ne desem olmaz şimdi. Ama
elimden gelenin en iyisini yapmaya
çalıştım 13 senedir. Bugüne kadar fena
gelmedik, bundan sonrasına da bakacağız
artık.
Oğlunuz küçükken balkonda tavuk besliyordunuz. Hâlâ beslemeye devam ediyor musunuz?
Evet ve civcivlerimizle de her geçen
gün sayıları artıyor. Artık Bodrum'da
yaşıyoruz ve bahçede büyük bir kümesimiz
var. Hatta ekim ortası yeni civcivlerimiz
kuluçkadan çıkacak, anneleri itinayla
oturuyor yumurtaların üzerinde.
MÜZIK ARTIK HAYATIMIN TAM
Türk sanat müziği eserlerini yorumladığınız 'Erguvan' adlı bir albüm çıkarmıştınız... Müzikte yeni çalışmalarınız var mı?
Müzikte çok yeni olsam da
bundan sonra profesyonel olarak
hayatımın tam ortasında
olacak. 'Erguvan' albümüm, sadece
başlangıç. Yeni şarkılar ya
da eski şarkıların yeni yorumlarıyla
daha sık müzikseverlerin
kulaklarına misafir olacağım.
Umarım severek, beğenerek
dinlerler beni... Şimdiye kadar
hep olumlu tepkiler aldım, cesaretle
ve istekle yoluma devam
edeceğim.
'VEDIA' YAPICI, POZITIF VE HÜZÜNLÜ BIR KADIN
Canlandırdığınız 'Vedia', dizinin renkli, ılımlı ve duygusal karakteri. Sizi en çok hangi yönleri etkiledi?
Ben 'Vedia'yı çok
sevdim, o da beni sevdi
sanırım. Sizin de söylediğiniz
gibi ılımlı, yeri
geldiğinde lafını esirgemeyen,
görmüş geçirmiş,
sevginin kıymetini
bilen, pozitif ve yapıcı
biri... Bu yönleri, rolü
oynamak istememde
önemli.
Hüzünlü ve sırları olan da biri. Dizide dengeleri değiştirecek olaylar yaşayacak mı?
Hüzün yakışıyor
'Vedia'ya ama... Elbette
yeri ve zamanı geldiğinde
birtakım dengeler
değişecektir. Aynı
hayatta olduğu gibi.
ÖZLEM İLİŞKİYİ BESLER
Dizi Antakya'da çekiliyor. Eşinize ve oğlunuza nasıl zaman ayırıyorsunuz?
Doğru organize olununca sorun olmuyor.
Evin ve Ali Deniz'in temel ihtiyaçlarını
ve güvenliğini sağladıktan
sonra geriye başa çıkmak için sadece
biraz özlem kalıyor, ki o da çok tatlı
bir duygu.
Özlem, ilişkiyi besliyor mu sizce?
Kesinlikle evet.