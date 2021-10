GÖKÇE Bahadır ve Emir Ersoy çifti önceki gece ilk kez el ele görüntülendi. Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan Bahadır, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahadır, "Her şey yolunda, çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz şu an, her şey çok güzel gidiyor" dedi.