Mali, fenomen Ece Ronay’dan şikayetçi oldu

'MESAJLARIMI IFŞA ETTI MADDI-MANEVI ZARAR GÖRDÜM'
Fenomen ve şarkıcı Ece Ronay
, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil
'in kendisini taciz ettiğini belirterek, sosyal medya hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınlamıştı. İddiaya göre Erbil, genç kıza "Bu gece yanında uyumak istiyorum" diye mesaj yazmış, genç kız itiraz edince ise çirkin ithamlarda bulunmuştu.
Taciz iddialarının ardından bir magazin programına telefonla bağlanan Erbil, "Konuyu yargıya taşıyorum.Mesajla ne tacizi olabilir, ifşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım, o benim asistanımla irtibat halinde" açıklamasında bulunmuştu.
ERBİL'DEN KARŞI HAMLE
Bu açıklama sonrası Aile Mahkemesi
'ne başvuran genç fenomen, Erbil hakkında 2 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı. Bu gelişmelerin ardından bir hamle de ünlü şovmenden geldi. Erbil, sosyal medya üzerinden yazışmalarını yayınlayan Ronay'ın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ve kişisel verilerini hukuka aykırı olarak yaydığını ileri sürdü. Erbil'in şikayetinin ardından Ronay hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü şovmen, yaşananlar nedeniyle maddi-manevi zarar gördüğünü ifade etti.