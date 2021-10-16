Mezdeke Aynur’un hatıraları çalındı

BEŞ yıl önce Şişli
'deki evinde öldürülen, 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke
üyesi Aynur Kanbur
cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken Kanbur'un ablası Dilek Kıymış
, hırsızlık şoku yaşadı. Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda; evine badana boya yaptıran Kıymış, altın ve ziynet eşyalarının bulunduğu kasasının anahtarını bulamadı. Kasada kardeşi Aynur
Kanbur'dan da kalan hatıralar vardı. Eve gelen çilingir yardımı ile açılan kasanın içinin boş olduğu görüldü.
KASA BOŞ ÇIKTI
Bu olay karşısında sarsılan Kıymış, hemen şikayetçi oldu. Toplam bir milyon değerindeki altınların çalındığı kasada, polis inceleme yaptı. Kıymış, kasanın anahtarının yerinde olmadığını fark ettiğini belirterek "Evin tadilatı sırasında anahtarı saklamıştım. Yerinde göremeyince aradım ama bulamadım. Şüphelendim, çilingir çağırıp açtırdım. Benim tüm birikimlerim ve kardeşim Aynur'a ait bir kısım altınlar gitmiş. Hırsız, sadece altınları almış, diğer eşyaları bırakmış" dedi.