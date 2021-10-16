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Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:40 Son Güncelleme: 16.10.2021 09:53

Mezdeke Aynur’un hatıraları çalındı! Ablası Dilek Kıymış bir kez daha yıkıldı...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mezdeke Aynur’un hatıraları çalındı! Ablası Dilek Kıymış bir kez daha yıkıldı...

90'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke'nin 3 üyesinden Aynur Kanbur'un, tam 5 yıl önce sır dolu cinayete kurban gitti. Cinayet ile ilgili soruşturma devam ederken Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, şimdi de hırsızlık şoku yaşadı. Mezdeke Aynut Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, "Benim tüm birikimlerim ve kardeşim Aynur'a ait bir kısım altınlar gitmiş" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beş yıl önce Şişli'deki evinde öldürülen, 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, hırsızlık şoku yaşadı.

Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda; evine badana boya yaptıran Kıymış, altın ve ziynet eşyalarının bulunduğu kasasının anahtarını bulamadı. Kasada kardeşi Aynur Kanbur'dan da kalan hatıralar vardı. Eve gelen çilingir yardımı ile açılan kasanın içinin boş olduğu görüldü.

KASA BOŞ ÇIKTI

Bu olay karşısında sarsılan Kıymış, hemen şikayetçi oldu. Toplam bir milyon değerindeki altınların çalındığı kasada, polis inceleme yaptı. Kıymış, kasanın anahtarının yerinde olmadığını fark ettiğini belirterek şunları dile getirdi:

"Evin tadilatı sırasında anahtarı saklamıştım. Yerinde göremeyince aradım ama bulamadım. Şüphelendim, çilingir çağırıp açtırdım. Benim tüm birikimlerim ve kardeşim Aynur'a ait bir kısım altınlar gitmiş. Hırsız, sadece altınları almış, diğer eşyaları bırakmış."

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Mezdeke Aynur’un hatıraları çalındı! Ablası Dilek Kıymış bir kez daha yıkıldı...
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