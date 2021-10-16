Mezdeke Aynur’un hatıraları çalındı! Ablası Dilek Kıymış bir kez daha yıkıldı...

Beş yıl önce Şişli'deki evinde öldürülen, 1990'lı yılların ünlü dans grubu Mezdeke üyesi Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken Kanbur'un ablası Dilek Kıymış, hırsızlık şoku yaşadı.
Geçtiğimiz ay meydana gelen olayda; evine badana boya yaptıran Kıymış, altın ve ziynet eşyalarının bulunduğu kasasının anahtarını bulamadı. Kasada kardeşi Aynur Kanbur'dan da kalan hatıralar vardı. Eve gelen çilingir yardımı ile açılan kasanın içinin boş olduğu görüldü.
KASA BOŞ ÇIKTI
Bu olay karşısında sarsılan Kıymış, hemen şikayetçi oldu. Toplam bir milyon değerindeki altınların çalındığı kasada, polis inceleme yaptı. Kıymış, kasanın anahtarının yerinde olmadığını fark ettiğini belirterek şunları dile getirdi: