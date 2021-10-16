Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşka geldi! Sosyal medya Neslihan Atagül’ün pozuyla sallandı!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda hastanelik olmuştu.
TATİLDEN YENİ PAYLAŞIM YAPTI
Zor günleri geride bırakan Neslihan Atagül şimdilerde eşi Kadir Doğulu'yla tatilde. Dubai'de olan çift, yeni paylaşımla yine sosyal medyanın gündeminde.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımında eşinin gözünde etiketledi fotoğrafın hemen altına ise, "Sevenin gözünden" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi.