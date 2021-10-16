Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşka geldi! Sosyal medya Neslihan Atagül’ün pozuyla sallandı!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda hastanelik olmuştu.

TATİLDEN YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Zor günleri geride bırakan Neslihan Atagül şimdilerde eşi Kadir Doğulu'yla tatilde. Dubai'de olan çift, yeni paylaşımla yine sosyal medyanın gündeminde.