Haberler Günaydın Haberleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşka geldi! Sosyal medya Neslihan Atagül’ün pozuyla sallandı!
Giriş Tarihi: 16.10.2021 22:55 Son Güncelleme: 16.10.2021 23:06

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşka geldi! Sosyal medya Neslihan Atagül’ün pozuyla sallandı!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşka geldi! Sosyal medya Neslihan Atagül’ün pozuyla sallandı!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, şimdilerde sağlığına kavuştu ve eşi Kadir Doğulu ile birlikte Dubai’de tatilde. Sosyal medya üzerinden sık sık paylaşım yapan Neslihan Atagül, bugün yaptığı paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü oyucunun sosyal medyaya damga vuran o yeni paylaşımı!

Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle bir dönem zor günler geçiren Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda hastanelik olmuştu.

TATİLDEN YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Zor günleri geride bırakan Neslihan Atagül şimdilerde eşi Kadir Doğulu'yla tatilde. Dubai'de olan çift, yeni paylaşımla yine sosyal medyanın gündeminde.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Neslihan Atagül, sosyal medya paylaşımında eşinin gözünde etiketledi fotoğrafın hemen altına ise, "Sevenin gözünden" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun fotoğrafına binlerce yorum ve beğeni geldi.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşka geldi! Sosyal medya Neslihan Atagül’ün pozuyla sallandı!
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