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Giriş Tarihi: 16.10.2021 10:58 Son Güncelleme: 16.10.2021 11:34

Oyuncu Gökçe Bahadır müzisyen sevgilisi ile ilk kez el ele! İşte çiçeği burnunda aşıklar Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy...

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Oyuncu Gökçe Bahadır müzisyen sevgilisi ile ilk kez el ele! İşte çiçeği burnunda aşıklar Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy...

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra hayatını kimseyi almayan Bahadır, aşkı müzisyen Emir Ersoy da bulmuştu. Ağustos ayının sonunda yeni bir aşka yelken açan Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, önceki gece ilk kez el ele objektiflere yansıdı. Müzisyen aşkı Emir Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan güzel oyuncu Gökçe Bahadır, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. İşte Gökçe Bahadır'ın sevgilisi Emir Ersoy için hazırladığı partiden eğlenceli kareler...

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra hayatını kimseyi almayan Bahadır, aşkı müzisyen Emir Ersoy da bulmuştu.

ERSOY'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Ağustos ayının sonunda yeni bir aşka yelken açan Gökçe Bahadır (39) ile Emir Ersoy (44), önceki gece ilk kez el ele objektiflere yansıdı.

Müzisyen aşkı Emir Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan güzel oyuncu, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz, şu an her şey çok güzel gidiyor" dedi.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Emir Ersoy ise, "Gökçe harika bir insan, 10 parmağında on marifet var. Oyunculuğu harika, çok güzel şarkı söylüyor. Dediği gibi, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"MÜZİK VESİLE OLDU"

Öte yandan daha önce ilişkilerini "Daha çok yeni bir birliktelik. Albüm yapmıştık birlikte" sözleriyle doğrulayan Bahadır, "Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?" şeklindeki soruya da "Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu" yanıtını vermişti.

Emir Ersoy'un "Sezenli Şarkılar" projesinde "Hepsi Senin Mi?" parçasını seslendiren Gökçe Bahadır, klipte de Ersoy ile birlikte yer almıştı.

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Oyuncu Gökçe Bahadır müzisyen sevgilisi ile ilk kez el ele! İşte çiçeği burnunda aşıklar Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy...
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