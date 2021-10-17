Babam ‘senden çok iyi avukat olur’ derdi

Maya Portakal Bitargil
, Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin 4. Kuşak temsilcisi, cemiyet hayatının sevilen, beğenilen isimlerinden biri. Çok önemli müzayedelere, ilklere kimi zaman babası Raffi Portakal
ile kimi zaman tek başına ev sahipliği yaptı ancak bu sefer konumuz sanat değil. Portakal ile hayata dair kadın kadına bir söyleşi yaptık.
Portakal Sanat Evi'nde sanat tutkunları için neler var?
Ailece çok sevip saygı duyduğumuz Mehmet Güleryüz
'ün beş önemli eserine galerimizde yer veriyoruz. Bunun dışında Portakal'da uzun süredir private sales (özel satış) yapıyoruz. Bu çok özel bir şey çünkü sanatsever ile beraber sanat yolculuğuna çıkıyoruz; müze, sergi, fuar geziyoruz. Dünyaca ünlü galerilerin yaptığı bu yöntemi burada uygulamak beni çok heyecanlandırıyor; 15 yıldır yapıyorduk ama pandemi ve sonrasında çok daha önem kazandı. Bu süreçte hepimiz hayatımızda 'neyi gerçekten istiyorum' sorusunu kendimize yöneltmeliyiz.
Öncelikleriniz nasıl değişti?
Pandemi süreci bana önceliklerimi belirlemek zorunda olduğumu yeniden hatırlattı. Güzel ailelerin içinde büyümüş şanslı insanlar olarak bize her zaman sağlığın en önemli şey olduğu öğretildi. Önce sağlık, sonrasında zamanı doğru yönetme, kendime ve aileme daha iyi nasıl bakmalıyım, iş hayatında verimli olmak için neler yapmalıyım konularına öncelik verdim.
Portakal Sanat Galerisi'nin dördüncü kuşak temsilcisi olarak baba mesleğini sürdürüyorsunuz. Bayrağı devralmasaydınız ne olurdunuz?
Bana bu sorunun sorulduğu küçük yaşlarımda "avukat olmak istiyorum" derdim ve hatta özellikle babamın "Senden çok iyi avukat olur" dediğini de hatırlıyorum çünkü aile içindeki haklarımı büyük bir saygı çerçevesinde savunurdum. Dayım, Ömer Avunduk, Paris Sorbonne Üniversitesi mezunu, ünlü bir avukat; annemin babası Hakkı Avunduk da o yıllar için önemli avukatlardan biriydi.
Sanat eserleriyle bir arada nasıl bir ev hayatınız vardı?
Evimiz yaşanmışlıkların hissedildiği, şıklıktan ziyade sıcak bir yuvaydı. Sevgi ve saygı her zaman hissedilirdi. Sanat eserleri hayatımızın ortasındaydı ama bir objenin yuva hissinin önüne geçmesi mümkün değildi. Eşyalar hiçbir yere kaymadan sanki bir fotoğraf çekimi gibi durmazdı. Annem heykel, babam Rus gümüşü severdi ama bu gümüşler vitrinin arkalarında dokunulmaz değil babamın okuduğu kitabın yanında dururdu. Büyük heykeller evin her yerinde olurdu.
SINIRLARIMIZA SAYGILIYIZ
Gençliğiniz göz önünde geçti mi, nasıldı o yıllar?
O yıllar şahaneydi, çok mutlu bir çocukluğum oldu. Hiçbir zaman "Ne derler" diye büyütülmedim; cevap vermem gereken insanlar hep annem, babam oldu. Bir sürü şey için, gece çıkmak, arkadaşlarla seyahat gibi konularda bana çok sonra izin verildi. Babam hep mükemmeli arayan, daha iyisine teşvik eden biriydi. Annem şefkatli, destekleyici bir kadındı.
Siz nasıl bir anne oldunuz?
Annelikle ilgili her gün yeniden öğreniyorum ve kızım aslında öğretmenim. Annelik bir kadını çok geliştiriyor. Anne olduktan sonra annemi çok iyi anladım. Aramızda her zaman sevgi, iletişim ve belli saygı sınırları var.
Evliliğiniz nasıl gidiyor?
İbo ile (İbrahim Bitargil) gerçek bir evliliğimiz var, makyajlı ya da filtreli bir evlilik değil. Mutluyuz ama tabii ki anlaşamadığımız bir çok konu da oluyor. Ancak biz kavga etmeyi, tartışmayı öğrendik, sınırlara saygılıyız.