Cerebral Palsy için yeşil giyinin

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Dünya Cerebral Palsy
Gününe dikkat çekmek için herkesi yeşil giymeye davet ediyor. Pelin Karahan
, Ceyda Düvenci
, Elif Afacan, Tülin Özen gibi ünlü isimler de projeye destek vererek farkındalık yaratmak için harekete geçtiler. Bu sene de Cerebral Palsy farkındalığını arttırmak için birçok çalışmaya imza atacak olan Vakıf, 'yeşil' rengi ile ilk farkındalık adımını atıyor. Cerebral Palsy, beynin doğum öncesi, sırası veya sonrası dönemde beynin hasar görmesiyle yaşanan bir rahatsızlık.