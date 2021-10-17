Haberler Günaydın Haberleri Cerebral Palsy için yeşil giyinin
Giriş Tarihi: 17.10.2021

Cerebral Palsy için yeşil giyinin

Cerebral Palsy için yeşil giyinin
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Dünya Cerebral Palsy Gününe dikkat çekmek için herkesi yeşil giymeye davet ediyor. Pelin Karahan, Ceyda Düvenci, Elif Afacan, Tülin Özen gibi ünlü isimler de projeye destek vererek farkındalık yaratmak için harekete geçtiler. Bu sene de Cerebral Palsy farkındalığını arttırmak için birçok çalışmaya imza atacak olan Vakıf, 'yeşil' rengi ile ilk farkındalık adımını atıyor. Cerebral Palsy, beynin doğum öncesi, sırası veya sonrası dönemde beynin hasar görmesiyle yaşanan bir rahatsızlık.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cerebral Palsy için yeşil giyinin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA