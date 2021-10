Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi AKM ) inşaatında sona gelindi. 29 Ekim'de beş gün sürecek dev bir açılış organizasyonuna ev sahipliği yapacak AKM'de hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ile tiyatro salonunu keşfetme imkânı bulduk.Kütüphanesinden restoranına, kafelerinden sergi ve konser salonlarına, tiyatro sahnelerinden sinemalarına kadar her türlü sanat faaliyetine yer verebilen ve sanatseverlerin tüm günü geçirebilecekleri AKM'nin her köşesi itinayla ve büyük heyecanla yapılıyor. Daha önce opera salonu tanıtılan AKM'nin tiyatro salonu da ayrı bir güzel olmuş. AKM Tiyatro Salonu, yüksek tavanlı devasa sahnesiyle, geniş aralıklı rahat koltuklarıyla; ferah fuaye alanıyla sadece tiyatroseverler için değil tüm sanatseverler için adeta bir cennet.Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yapan Kubilay Karslıoğlu ile daha önce de pek çok kez görüşmüştük ancak kendisini ilk kez bu kadar heyecanlı gördüm. Nasıl heyecanlanmasın ki? Eski halini bildiği defalarca sahnesine çıktığı AKM'nin yenilenmiş olarak tiyatroseverlerle buluşacak olması, onun dönemine denk geldi. Bu bile başlı başına büyük bir heyecan. Karslıoğlu ile hem salonu gezdik hem de konuşma iş imkanı bulduk.Karslıoğlu yıllar önce Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan İstanbul'a ilk geldiğinde AKM'de sahneye çıkmış. 'Burada çok anılarım var. O yüzden evimize geri dönüyoruz diyorum. Eski AKM'de olduğu gibi depolarımızı atölyelerimiz, sanatla ilgili tüm birimlerimizi buraya taşıdık.' diyor ve devam ediyor:'İstanbul DT, AKM'ye uygun oyunları seyirciyle buluşturacak kimsenin şüphesi olmasın. Mecidiyeköy'e Büyük Sahne derken artık gerçekten büyük sahnemiz oldu. Orası yaklaşık 450 kişi kapasiteliydi. AKM sahnemiz onun iki katı. 820 kişilik burası. Sahne büyüklüğü de öyle.'Karslıoğlu ile geniş fuayeden geçip salona girdiğimizde ise hummalı bir çalışma bizi bekliyordu. Naylonları henüz açılmamış bej rengi koltuklar gayet rahat bir izleme imkânı sunacak. Salonun akustiği muhteşem, kim bilir burada hangi oyunlar oynanacak, hangi sanatçılar ayakta alkışlanacak?AKM'nin Tiyatro Salonu 'Uçmak' adlı oyunla açılacak. Hakan Çimenser'in yönettiği iki perdelik "Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi" adlı oyun, Hezarfan Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesinden Üsküdar'a yaptığı uçuşun hikâyesini ve bu uçuş sürecindeki duygu ve düşüncelerini konu alıyor. Oyunu geçtiğimiz yıl Mecidiyeköy Büyük Sahne'de izlemiştim. Video mapping sistemiyle fark yaratan oyunun AKM'nin görkemli sahnesine de çok yakışacağını düşünüyorum.AKM'de oyun izlemek de ayrıcalık olacak. Bu da bilet fiyatlarına yansıyacak. Normalde indirimli 18 tam 30 lira olan bilet fiyatı AKM'de 50 lira olacak. Karslıoğlu konuyla ilgili; "Tiyatro opera bale pahalı sanatlar. Sonuçta sadece burası sadece bir tiyatro salonu değil. Kafesiyle, kütüphanesiyle, sinemasıyla başlı başına bir kompleks. Burada oyun izlemek bir ayrıcalık. Biz sanatçılar için de AKM'de sahneye çıkmak prestij" diyor. Tiyatro için er meydanı derler ya, AKM Sahnesi gerçekten tiyatrocular için er meydanı olacak.AKM ile İstanbul'daki DT sahnesi sayısı 12ye çıktı. AKM'nin kendileri için itici güç olduğunu söyleyen Karslıoğlu şöyle devam ediyor: "İstanbul DT olarak 1 Ekim'de dört yeni oyunla perdelerimizi açtık ev yüzde yüz doluluk oranıyla oynuyoruz. Seyircilerimiz bizi çok özlemiş. Bizim 43 oyunumuz var. Bu sene 60'a yakın oyun sahneleyeceğiz. AKM'de haftada üç gün oynayacağız ama sahnelerimizde her gün oyun olacak. İstanbul'a özgü projelerimiz var. Klasikler, Shakespeare, Brecht oynanmalı. Buna yönelik çalışmalarımız var. Buranın hakkını verebilmek için çok çalışıyoruz. Yüksek prodüksiyonlu kalabalık kadrolu oyunlardan halen kaçınıyoruz ama en azından bir tane AKM'ye yakışır iddialı bir oyun düşünüyoruz."Beş bloktan oluşan yeni AKM binası, 95 bin metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde kültür sokağı olarak da adlandırılan bir yaşam alanı tasarlandı. AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 820 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.ABD'li caz trompetçisi Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle buluşacak. Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, 31 Ekim'de CSO Ada Ankara'da, 2 Kasım'da ise İstanbul AKM'de opera salonunda sahne alacak.