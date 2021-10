IşınKaraca ve sevgilisi Can Yapıcıoğlu, Bebek Otel çıkışında görüntülendi. Karaca, "Yine stüdyoya gidiyorum, gerginlik üstüne gerginlik. Can çok sakin, sinirimi bozuyor. Kavga et benimle, kadın dediğin biraz kavga ister ayol" diyerek güldürdü. Demet Akalın ile Gülben Ergen arasındaki polemikle ilgili sorulara yanıt veren Karaca, "Onların tartışmalarına yetişemiyorum. Sabah kavga eder, akşama kahve içerler" dedi.