Mutfak Bahane’de duygu yüklü anlar!

ATV
'nin hafta içi en çok izlenen programlarından olan Zahide Yetiş
ile Mutfak Bahane
'de bu hafta da 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarıştı. Haftanın finalinde duygusal anlar yaşandı. Haftanın son günü yarışanları Ayla ve Ercan çiftiydi. Altınların sahibi olmak için mutfakta hünerlerini sergileyen çift, Zahide Yetiş ile dertleşti. 9 ve 14 yaşında iki çocuk sahibi olan Ayla ve Ercan, lösemi hastalığıyla mücadele ettiklerini söyleyince stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Ayla, babasını ve kayınpederini kanserden kaybettiğini, her gece eşinin nefesini kontrol ettiğini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ercan eşinin ağlamasına dayanamadı ve ona moral vermek için şarkı söyledi. Ercan duygusal havayı değiştirmek için türkü söyleyerek stüdyoyu şenlendirdi. Haftanın finalinde Ayla ve Ercan çifti, Derya ve Anıl çifti ile en yüksek iki puanı alarak 5 tam altını aralarında paylaştılar.