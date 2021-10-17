Şarkıcı Alişan o habere isyan etti: Allah’a havale ediyorum

"HERKESİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış, Alişan yeğenlerini almaya gitmişte özel park yeri kullanmış! Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasa dışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmak büyük bir haber başarısı. Bu mübarek kandil günü bunu haber yapıp altına vicdandan merhametten nasibini almamış herkesi Allah'a havale ediyorum. Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın. Ben ne kimseden ayrıcalık ne de başka bir şey istiyorum. Ne özel park alanım var ne de şoförüm. Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak her anne babanın yaptığı gibi. Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez. Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olamaz