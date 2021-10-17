Sonat Bahar Mood Ödül Töreni’ndeki skandalı yazdı! İşte Azra Akın’ı isyan ettiren olay

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sahneye çıkan Azra Akın, "İnandık ve kandırıldık, çok üzgünüm" derken, diğer sunucu Mustafa Üstündağ ise "Destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm" dedi. Dernek tarafından yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.