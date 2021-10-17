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Giriş Tarihi: 17.10.2021 09:24 Son Güncelleme: 17.10.2021 09:38

Sonat Bahar Mood Ödül Töreni’ndeki skandalı yazdı! İşte Azra Akın’ı isyan ettiren olay

Sonat Bahar Mood Ödül Töreni’ndeki skandalı yazdı! İşte Azra Akın’ı isyan ettiren olay

Gençlerin eğitimine destek veren Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını açıklayan Mood Ödül Töreni yetkililerinin, eserlerini hediye eden ünlüleri kandırdığı ortaya çıktı. Törende satılan eserlerin parasının yerine ulaştırılmadığı ve Dernek Başkanı Azra Akın’ın ise isyan ettiği öğrenildi. Günaydın yazarı Sonat Bahar, bugün ödül törenindeki bu skandalı yazdı.

Gençlerin eğitimine destek veren Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını açıklayan Mood Ödül Töreni yetkilileri, eserlerini hediye eden ünlüleri kandırdı. Törende satılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Dernek Başkanı Azra Akın, isyan etti: "İnandık, kandırıldık"

DESTEK OLDULAR

Ünlü isimler şokta! 8. Mood Ödül Töreni'nde büyük bir skandala imza atıldı. 21 Eylül'de gerçekleşen geceyi organize eden Burak Akan, törende Umudum Olur musun? adlı derneğe bağış yapılacağını açıkladı.

Ünlüler, geceye eserleriyle ve katılımlarıyla destek verdi. Arzum Onan'ın bir heykelinin 100 bin TL'ye, Nurgül Yeşilçay'ın resminin ise 50 bin TL'ye satıldığı açıklandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Yapılan bağışlar derneğe ulaşmadı. Törenin ardından geceyi düzenleyenler sus pus oldu.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sahneye çıkan Azra Akın, "İnandık ve kandırıldık, çok üzgünüm" derken, diğer sunucu Mustafa Üstündağ ise "Destek olmak için geceye katıldım. Olanlara çok üzüldüm" dedi. Dernek tarafından yasal sürecin başlatıldığı açıklandı.

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Sonat Bahar Mood Ödül Töreni’ndeki skandalı yazdı! İşte Azra Akın’ı isyan ettiren olay
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