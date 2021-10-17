Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleyiciyi şoka uğrattı: Teşkilat Zehra ölüyor mu, Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz bölümlerde eski eşinin ölümü nedeniyle Teşkilat'tan ayrılmaya karar veren Zehra'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ölümle burun buruna kalan Zehra'nın akıbeti "Zehra ölüyor mu, Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?" gibi sorularla araştırma konusu oldu. Teşkilat yeni bölüm fragmanı ile gerilimi artıran bir diğer konu ise son sahnede gözüken yüzük oldu. İzleyici, bir süredir dizide yer almayan Mete Başkan'ın yüzüğü olduğu düşüncesiyle diziye geri dönüp dönmediğini araştırmaya koyuldu. İşte Teşkilat 18. Bölüm fragmanı ve detaylar.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Teşkilat'ın on yedinci bölümünde, gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.

Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon'un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin'i sahaya sürer.