Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleyiciyi şoka uğrattı: Teşkilat Zehra ölüyor mu, Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz bölümlerde eski eşinin ölümü nedeniyle Teşkilat'tan ayrılmaya karar veren Zehra'yla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ölümle burun buruna kalan Zehra'nın akıbeti "Zehra ölüyor mu, Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?" gibi sorularla araştırma konusu oldu. Teşkilat yeni bölüm fragmanı ile gerilimi artıran bir diğer konu ise son sahnede gözüken yüzük oldu. İzleyici, bir süredir dizide yer almayan Mete Başkan'ın yüzüğü olduğu düşüncesiyle diziye geri dönüp dönmediğini araştırmaya koyuldu. İşte Teşkilat 18. Bölüm fragmanı ve detaylar.
TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ
Teşkilat'ın on yedinci bölümünde, gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.
Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon'un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin'i sahaya sürer.
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.
Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur. Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.
TEŞKİLAT 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.
Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.
Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.
TEŞKİLAT ZEHRA ÖLECEK Mİ?
Dizinin ana karakterlerinden biri olan Zehra'nın işkenceye maruz kaldığı sahneler izleyiciyi telaşlandırdı. Zehra, tüm yaşadıklarına rağmen söz konusu devlet olunca ağzından tek kelime çıkmayacağını belirtti. Bunun üzerine Zehra'nın öldürülme ihtimali gündeme geldi. Öte yandan fragmanın sonunda Mete Başkan'ın yüzüğünün görünmesi nedeniyle, Zehra'yı Mete Başkan'ın kurtaracağı düşünüldü. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümle açığa çıkacak.
Teşkilat 18. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video