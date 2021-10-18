‘Berlin’in imza gününde rekor kitap satışı

İspanyol yapımı 'La Casa de Papel
' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Pedro Alonso
, yeni çıkan eseri 'Filipo'nun Kitabı'nı İstinyePark D&R'da imzaladı. Dört saat boyunca yerli-yabancı hayranları ile bir araya gelen Alonso, 700 kitapla birlikte posterler, afişler ve fotoğraflarını da imzaladı. Ünlü oyuncu etkinlik sırasında, sosyal mesafe kurallarına da çok dikkat etti. Alonso hayranları uzaktan selfie'lerle yetinirken, oyuncu bazı küçük hayranlarının üzüntülerine dayanamayarak onlarla fotoğraflar çektirdi.
SEVGİLİSİ ALIŞVERİŞTE
Pedro Alonso kitabını imzalarken sevgilisi Tatiana Djordjevic
ise mağazaları gezip alışveriş yaptı. Rekor kitap satışının gerçekleştiği etkinlik, zaman zaman hayranlarının 'La Casa de Papel' dizisinde de yer alan 'Bella Ciao
' şarkısını söylemesiyle bölünürken, oyuncu da onlara eşlik etti.