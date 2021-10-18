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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:30 Son Güncelleme: 18.10.2021 15:30

Ceren Yaldız'ın lansman gecesine ünlüler yağdı!

Ceren Yaldız’ın lansman gecesine ünlüler yağdı!

TikTok dünyasının yıldızı Ceren Yaldız, geçtiğimiz akşam Ara Ara isimli yeni şarkısı ve klibinin lansmanını, ünlü ve fenomen dostlarıyla Fine Bomonti mekanında gerçekleştirdi. Ara Ara şarkısının çıkış günü çok kısa sürede YouTube trend videolar listesinde 1 numaraya yerleşen, YouTube'da ilk günden yorum rekoru kıran, Twitter’da da TT olan Ceren Yaldız, klibinin ilk gösterim heyecanını dostlarıyla ve basın mensuplarıyla birlikte yaşadı.

Gecede birçok Influencer, YouTuber, TikToker ve oyuncu dostları Ceren Yaldız'ı yalnız bırakmadı. Gelenler arasında Adem-obeyfendimen, Berkay-aberkaay, Özgür Balakar-uzunmakarna, Semih Varol, Sera Varol, Yeşim Sevinç-yesimresm1i, Yeliz Korkmaz-semiraminta, Zeynep Buse Korkmaz, Ayda Kutay, Tankurt Manas, Meriç İzgi, Berfin Mis gibi dijital dünyanın milyon takipçisi yıldızları vardı.

"GENÇ YILDIZ EKSİĞİNİ DOLDURMAYA GELDİM!"

Türkiye'nin en etkili TikToker'larından Ceren Yaldız, geceye katılan basın mensuplarının sorularını yanıtladı: '' Benim için çok önemli olan bu özel gecede beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. İlk klibimi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Yeri ayrı ve özel bir proje oldu. K-Pop tarzında bir şarkı yoktu. Bu tarzda bir şarkı çıkardık. Müzik sektöründe genç yıldız eksiğini doldurmaya geldim. Çok iddialıyım bu projemde.

Klip yayınından sonra beni uzaktan takip eden o iki kişi için diyebilecek hiçbir sözüm yok. Sadece izlesin ve görsünler. İzledikten sonra kendilerini bilirler. Gerçi onlarda utanma duygusu yok ama olsun. Bundan sonra düzenli olarak projeler yayınlayacağım ve o açığı kapatacağım. Burada sizlerin önünde de yemin edebilirim.''

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Ceren Yaldız'ın lansman gecesine ünlüler yağdı!
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