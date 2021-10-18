Ceren Yaldız’ın lansman gecesine ünlüler yağdı!

"GENÇ YILDIZ EKSİĞİNİ DOLDURMAYA GELDİM!"

Türkiye'nin en etkili TikToker'larından Ceren Yaldız, geceye katılan basın mensuplarının sorularını yanıtladı: '' Benim için çok önemli olan bu özel gecede beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. İlk klibimi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Yeri ayrı ve özel bir proje oldu. K-Pop tarzında bir şarkı yoktu. Bu tarzda bir şarkı çıkardık. Müzik sektöründe genç yıldız eksiğini doldurmaya geldim. Çok iddialıyım bu projemde.