Ceren Yaldız’ın lansman gecesine ünlüler yağdı!

Gecede birçok Influencer, YouTuber, TikToker ve oyuncu dostları Ceren Yaldız'ı yalnız bırakmadı. Gelenler arasında Adem-obeyfendimen, Berkay-aberkaay, Özgür Balakar-uzunmakarna, Semih Varol, Sera Varol, Yeşim Sevinç-yesimresm1i, Yeliz Korkmaz-semiraminta, Zeynep Buse Korkmaz, Ayda Kutay, Tankurt Manas, Meriç İzgi, Berfin Mis gibi dijital dünyanın milyon takipçisi yıldızları vardı.
"GENÇ YILDIZ EKSİĞİNİ DOLDURMAYA GELDİM!"
Türkiye'nin en etkili TikToker'larından Ceren Yaldız, geceye katılan basın mensuplarının sorularını yanıtladı: '' Benim için çok önemli olan bu özel gecede beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. İlk klibimi paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Yeri ayrı ve özel bir proje oldu. K-Pop tarzında bir şarkı yoktu. Bu tarzda bir şarkı çıkardık. Müzik sektöründe genç yıldız eksiğini doldurmaya geldim. Çok iddialıyım bu projemde.
Klip yayınından sonra beni uzaktan takip eden o iki kişi için diyebilecek hiçbir sözüm yok. Sadece izlesin ve görsünler. İzledikten sonra kendilerini bilirler. Gerçi onlarda utanma duygusu yok ama olsun. Bundan sonra düzenli olarak projeler yayınlayacağım ve o açığı kapatacağım. Burada sizlerin önünde de yemin edebilirim.''