Denetimler saç ekimi için gelen turist sayısını artırdı

Dünyada
ve Türkiye
'de Kovid- 19 ile ilgili çalışmalar devam ederken bir yandan da aşıyla hastalık kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yapılan uyarıların olumlu sonuçlarını sağlık alanında görmeye başladık. Uluslararası kapıların aralanmasıyla çeşitli denetimler, önlemler ve yabancı hastaların güvenliğini sağlamak adına alınmış yeni kararlar ortaya çıktı. Sahteciliğe karşı devletin aldığı önlemlerin ve tedbirlerin sayısının artması güven duygusunu tazeledi. Fakat devletin denetimleri karşısında bizlere de önemli görevler düşüyor.
SAĞLIK TURIZMININ PARÇASI
Turistik yerlerde gezerken hepimiz estetik yaptırmış ya da saç ektirmiş bir turiste zaman zaman denk geliyoruz. Dolayısıyla sağlık turizminin bir parçası olarak özellikle saç ekimi merkezlerine ve estetiğe ilgi her geçen gün artıyor diyebiliriz. Durum böyle olunca işini profesyonelce yapan merkezlerin yanında pastadan pay almaya çalışan merdiven altı yerlerin sayısı da arttı. Peki, bu tarz sahte saç ekim merkezleri karşısında kendimizi nasıl koruyacağız? Yurt
dışındaki dostlarımıza hangi tavsiyelerde bulunacağız?
SAHTE SAÇ EKİM MERKEZİ NASIL ANLAŞILIR?
SAÇ
ekimi için tercih edilen bir ülke olmak sahte saç ekim merkezlerinin artmasına da neden oldu. Dolayısıyla sağlık turizminde daha yüksek başarıyı elde etmek ve hasta güvenliğini en üst seviyeye taşımak adına hükümetin aldığı yeni tedbirler uygulanıyor. Fakat buna rağmen tedirgin olanların, seçtiği saç ekim merkezlerine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle saç ekimi konusunda uygulamaların olduğu merkezlerde yapılan sıkı denetimler, işlemin yapılacağı kliniklerin ruhsatlanmış olup olmadığı, işlemlerin doktorlar ve yetkili kişiler tarafından yapılıp yapılmadığı, işlem odalarının sterilizasyonu ile ölçülüyor. Devlet tüm gücüyle bunları yoluna koymaya çalışırken, yurt dışından gelen hastaların iletişiminde yaşanabilecek sorunları dahi ele almış durumda. Farklı ülkelerden hastaların tercih ederek seçtiği kliniklerde hastalara kendi dillerinde en iyi iletişimi sağlayabilecek rehberlerin olup olmadığı da kontrol ediliyor. Tıbbi tercüme, yurt dışından gelen bir hasta için çok önem taşır. Uluslararası hasta kabul eden bir sağlık kuruluşunun, hastasının ideal şartlarda sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için iletişim konusunda hiçbir sorun yaşamaması ve hastaya imzalatılan her belgenin hastanın kendi dilinde doğru tercüme edilmesi gerekir.