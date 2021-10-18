Giriş Tarihi: 18.10.2021

Denetimler saç ekimi için gelen turist sayısını artırdı YEŞİM ALKAN

Saç ekimi merkezlerine yapılan denetimler merdiven altı yerlerin sayısını azalttı. Bu durum hem turistlerin güvenini tazeledi hem de sağlık turizmini canlandırdı