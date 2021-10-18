Dünyanın Merkezine Yolculuk filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Dünyanın Merkezine Yolculuk ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olması nedeniyle araştırmalar hız kazandı. İlk kez izleyen veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek olan yapımın seyircileri "Dünyanın Merkezine Yolculuk filmi konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve kaç yılında çekildi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dünyanın Merkezine Yolculuk filmine dair merak edilenler...

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİ KONUSU

Profesör Trevor Anderson genç yeğeni Sean Anderson'u karşılar. Sean, annesi Elizabeth Kanada'ya gitmeye hazırlanırken amcası ile birlikte on gün kalacaktır. Elizabeth, Trevor'a bir kutu verir ki bu kutu kayıp kardeşi Max'e aittir. Trevor bir kitap bulur. Kardeşinin son yolculuğuna dairdir. Trevor ve yeğeni araştırmak üzere İzlanda'ya doğru yola çıkarlar. Hannah onlara rehberlik eder. Dağ tırmanışı esnasında ikisi de bir çukura düşerler. İşte orada çok başka bir dünya vardır. Hem harikalar hem de tehlikelerle dolu olan. Jules Verne'in kitabından uyarlanan film 3D olup animasyon değildir.

DÜNYANIN MERKEZİNE YOLCULUK FİLMİ OYUNCULARI

Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem