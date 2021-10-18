Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Geçmişi Olmayan Adam ne zaman ve kaç yılında çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek olan Geçmişi Olmayan Adam isimli film konusu oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Başrollerinde Tony Gilroy, William Blake Herron gibi isimlerin yer aldığı yapımla ilgili olarak "Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve kaç yılında çekildi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Geçmişi Olmayan Adam filmine dair merak edilenler...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM KONUSU

Açık denizin ortası... Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır. Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI

Matt Damon,

Franka Potente,

Chris Cooper